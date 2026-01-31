愛社區為本 賀立寧：參選第17選區州參議員

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
曾任州眾議員寇頓第47選區領袖賀立寧(Larry He)30日宣布參選第17選區州參議員。(記者馬璿╱攝影)
曾任州眾議員寇頓(William Colton)的第47選區領袖賀立寧(Larry He)30日於布碌崙(布魯克林)班森賀的民主黨俱樂部，宣布參選第17選區州參議員。賀立寧表示，自己參選的初衷是基於對社區的愛，想為社區做更多事，將憑服務社區、以社區為本的理念努力。

賀立寧2003年來到美國就讀經濟學博士學位，並於2006念在寇頓辦公室擔任實習生。日後為電力營運商Independent System Operator工作，2011年因家庭原因回到中國工作後，2016年再度返美投入社區活動。他表示，在讀書與工作期間他便熱衷於社區工作，隨著年齡增長，他感受到自己一路走來得益於他人的幫助，希望能透過自己的能力回饋社會。

賀立寧提出的政見包含創造安全整潔的社區、叫停86街遊民所建案、保障高品質公立教育、建造老人住宅、降低生活成本與維護移民和工薪家庭的權益。他表示，可負擔性是社區面臨的最大問題，許多人為了下午發放的免費食物，必須起大早在寒冬中排隊，「讓紐約人有居所、有食物，是我們最基本的工作，但要怎麼執行還是要聽取社區的意見，而不是強加自己的想法在民眾身上。」

他表示，布碌崙南區多個移民社區聲音長期被忽略，認為單靠個人力量不足以改變現狀，唯有團結才能提升社區處境。他亦呼籲超越政黨、族裔與宗教差異，把人性與社區放在政治之上，彼此都是鄰居、同舟共濟，並承諾以自身價值為準則行事，為下一代樹立榜樣，期盼與居民攜手建設更美好的社區未來。

當談及因挑戰該區現任州參議員陳學理，而被部分人認為有分化華社的疑慮，賀立寧則表示尊重他人言論自由，但認為每個願意服務社區的人都值得尊敬。他強調，非常榮幸仍有社區民眾支持他的理念，對此他深感責任重大，希望自己能回歸到為社區做出成績、回應社區訴求的初衷。

當日活動中，除寇頓外、市議員莊文怡、第49選區領袖謝曉瓊、高應達、州眾議會第47選區領導人唐鳳巧等民代也到場支持，社區人士則包括羅添福、吳燕珊、鄧銘賢、李志波、黃啓旺、陳繼華、陳旭等人。

