我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

紐約采風╱布碌崙博物館 First Saturdays免費入場

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙博物館近期宣布，深受歡迎的「First Saturdays」系列活動將於2月起回歸。(取自Brooklyn Museum官網)
布碌崙博物館近期宣布，深受歡迎的「First Saturdays」系列活動將於2月起回歸。(取自Brooklyn Museum官網)

布碌崙(布魯克林)博物館近期宣布，深受歡迎的「First Saturdays」系列活動將於2月7日(周六)起回歸，並配合非裔歷史月推出多個內容豐富的夜間文化慶典，完全免費。

據悉，「First Saturdays」是該博物館長期舉辦、以社區為核心的系列活動之一，內容包括由布碌崙當地藝術家現帶來的音樂表演、策展人導覽、電影播映、藝術創作體驗、快閃講座及手作市集，並在博物館閉館後持續展開。

2月場次的主題為「不模仿任何人(Imitate No One)」，向那些在重塑傳統的同時、也致力於社群建構的藝術家們致敬；此次活動的名稱取自詩人珍・科爾特斯(Jayne Cortez)的創作理念，2月7日當晚將透過其樂團The Firespitters的演出，紀念她的藝術遺產，並邀請多位受她影響的當代詩人進行詩歌朗讀。

與此同時，整晚活動也從展覽「Seydou Keïta: A Tactile Lens」中汲取靈感，該展覽聚焦這位來自西非的攝影師凱塔(Seydou Keïta)，藝術史學者暨策展人麥金利(Catherine E. McKinley)屆時將帶領導覽，深入探討凱塔於1940至1960年代拍攝的巴馬科居民肖像，解析其中的自我形象塑造、現代性與非洲獨立等主題；現場也設有互動藝術工作站，邀請觀眾以拍立得相機體驗凱塔攝影棚風格的創作方式。

音樂方面，DJ Auntie Spice與Monday Blue將在博物館的Beaux-Arts Court帶動氣氛，布碌崙普世合唱團(Brooklyn Ecumenical Choir)、Nailah Hunter與Timmy Regisford則會在大廳陸續帶來現場演出；其他活動還包括播放庫提(Fela Kuti)1973年的專輯「Gentleman」、以及魔術師卡多扎(Nicole Cardoza)帶來的演出，聚焦非洲裔與女性魔術師鮮少被提及的歷史。

First Saturdays活動面向公眾免費參加、但需事先報名，將包含博物館的一般入場資格；系列活動將於3月7日以「婦女歷史月」主題持續展開，之後整個夏季還將陸續推出詩歌、亞太裔文化、同志驕傲月與加勒比文化等主題場次。

布碌崙 同志 非裔

上一則

把紅包變燈籠 世華工商婦女企管協會2月7日手作迎春

下一則

金兌錫免費報稅服務 減輕居民負擔
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

周末好去處╱寒冷紐約 室內活動及展覽精采登場

周末好去處╱寒冷紐約 室內活動及展覽精采登場
未完成程序即進場 布碌崙羊頭灣遊民所再爆爭議

未完成程序即進場 布碌崙羊頭灣遊民所再爆爭議
紐約南布碌崙 2賊從三樓窗戶潛入珠寶店盜竊

紐約南布碌崙 2賊從三樓窗戶潛入珠寶店盜竊
疑充電釀災…布碌崙班森賀公寓失火 多名華人受傷

疑充電釀災…布碌崙班森賀公寓失火 多名華人受傷

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫