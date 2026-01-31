紐約采風╱布碌崙博物館 First Saturdays免費入場

布碌崙博物館近期宣布，深受歡迎的「First Saturdays」系列活動將於2月起回歸。(取自Brooklyn Museum官網)

布碌崙 (布魯克林)博物館近期宣布，深受歡迎的「First Saturdays」系列活動將於2月7日(周六)起回歸，並配合非裔 歷史月推出多個內容豐富的夜間文化慶典，完全免費。

據悉，「First Saturdays」是該博物館長期舉辦、以社區為核心的系列活動之一，內容包括由布碌崙當地藝術家現帶來的音樂表演、策展人導覽、電影播映、藝術創作體驗、快閃講座及手作市集，並在博物館閉館後持續展開。

2月場次的主題為「不模仿任何人(Imitate No One)」，向那些在重塑傳統的同時、也致力於社群建構的藝術家們致敬；此次活動的名稱取自詩人珍・科爾特斯(Jayne Cortez)的創作理念，2月7日當晚將透過其樂團The Firespitters的演出，紀念她的藝術遺產，並邀請多位受她影響的當代詩人進行詩歌朗讀。

與此同時，整晚活動也從展覽「Seydou Keïta: A Tactile Lens」中汲取靈感，該展覽聚焦這位來自西非的攝影師凱塔(Seydou Keïta)，藝術史學者暨策展人麥金利(Catherine E. McKinley)屆時將帶領導覽，深入探討凱塔於1940至1960年代拍攝的巴馬科居民肖像，解析其中的自我形象塑造、現代性與非洲獨立等主題；現場也設有互動藝術工作站，邀請觀眾以拍立得相機體驗凱塔攝影棚風格的創作方式。

音樂方面，DJ Auntie Spice與Monday Blue將在博物館的Beaux-Arts Court帶動氣氛，布碌崙普世合唱團(Brooklyn Ecumenical Choir)、Nailah Hunter與Timmy Regisford則會在大廳陸續帶來現場演出；其他活動還包括播放庫提(Fela Kuti)1973年的專輯「Gentleman」、以及魔術師卡多扎(Nicole Cardoza)帶來的演出，聚焦非洲裔與女性魔術師鮮少被提及的歷史。

First Saturdays活動面向公眾免費參加、但需事先報名，將包含博物館的一般入場資格；系列活動將於3月7日以「婦女歷史月」主題持續展開，之後整個夏季還將陸續推出詩歌、亞太裔文化、同志 驕傲月與加勒比文化等主題場次。