長島15歲少年曼哈頓失蹤近3周 曼哈頓橋拍到最後身影

警方公布監視器畫面拍到的梅德林，失蹤當日穿著深色外套與運動褲，背著黑色背包，並配戴眼鏡。(蘇福克郡警方提供)

紐約長島一名15歲少年日前獨自前往紐約市 後失蹤，至今下落不明。警方調查指出，少年最後被拍到出現在曼哈頓 橋附近，之後便失去行蹤，案件仍在持續調查中，家屬焦急等待消息。

失蹤少年家住蘇福克郡聖詹姆斯(Saint James)的梅德林(Thomas Medlin)。警方表示，他於9日下午離開學校後，搭乘長島鐵路 進入曼哈頓。當天下午5時30分左右，監視器曾在中央車站(Grand Central Station)拍到他的身影，這也是警方確認的早期行蹤之一。

調查顯示，當晚7時06分，梅德林再度出現在曼哈頓橋(Manhattan Bridge)行人通道的監視畫面中，這是目前掌握到他最後一次被清楚拍到的畫面。幾分鐘後，他的手機在7時09分出現最後一次活動紀錄，之後便完全中斷。

橋附近一處監視器在約7時10分拍到東河水面出現一個明顯水花，但並未證實該畫面與梅德林之間的直接關聯，不過這段影像已列入調查範圍。目前尚未發現他從橋上離開、返回街道或搭乘交通工具的畫面。

警方強調，截至目前，並未掌握任何顯示涉及刑事犯罪的證據，案件仍被列為失蹤人口調查。相關單位已調閱大量監視影像，並分析其手機與數位足跡，試圖還原他當晚的行動路線。

在案件初期，網路上曾出現傳言，指梅德林可能是為了前往紐約市與在網路遊戲平台認識的人見面。警方隨後澄清說，調查未發現任何證據顯示他的失蹤與該遊戲平台或網路接觸有直接關聯，也未發現他曾安排與陌生人會面。

梅德林的家人近日多次呼籲他能平安回家。母親(Eva Yen)透過媒體向兒子喊話，表示家人非常擔心他的安危，只希望知道他是否安全。

警方形容，梅德林身高約163公分，體重約130磅，失蹤當日穿著深色外套與運動褲，背著黑色背包，並配戴眼鏡。警方呼籲任何曾在9日晚間於曼哈頓橋、中央車站或周邊地區見過他的民眾，立即與警方聯絡。

案件在長島與華人社區引起關注，不少民眾在社群媒體轉發尋人訊息，希望能協助警方釐清線索。警方表示，調查仍在進行中，不排除任何可能性。