阻止第11選區重畫 聯邦眾議員瑪麗奧提上訴

聯邦眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近日就紐約市 唯一由共和黨掌控的聯邦眾議院選區提出上訴，試圖推翻法官裁定該選區畫分違憲、須重新畫設的裁定。此案不僅攸關現任眾議員的政治前途，也被外界視為全美兩黨在國會版圖爭奪戰中的關鍵一役。

曼哈頓州高等法院法官皮爾曼(Jeffrey Pearlman)上周裁定，第11國會選區現行邊界因其削弱區內非裔與拉丁裔選民的投票 影響力，違反州憲法，並命令州「獨立選區重畫委員會」(IRC)須在2月6日前完成新選區圖，以趕上即將到來的期中選舉時程。

該選區目前涵蓋史坦頓島全境及布碌崙南部部分地區，為紐約市唯一的共和黨聯邦眾議員席次，由瑪麗奧出任。針對上述裁定，瑪麗奧與其代表律師團於26日同時向州最高法院上訴庭及紐約州高等法院提出上訴，並將申請緊急暫緩令，盼在上訴審理期間阻止選區重畫。

瑪麗奧的律師莫斯科維茲(Bennet J. Moskowitz)在致法官的信函中指出，裁定已使2026年國會選舉「陷入混亂」，由於候選人須於2月24日開始蒐集連署，若未能在2月10日前釐清是否暫緩執行，恐將影響整個選舉流程，屆時不排除向聯邦最高法院尋求緊急救濟。

代表瑪麗奧及五名選民的律師法索(John Faso)則抨擊裁定「從頭到尾都有瑕疵」，並主張紐約州投票權法並不適用於國會選區重畫，認為本案實為「披著投票權外衣的政治操弄」。對此，皮爾曼在判決中回應，雖州投票權法未直接適用，但州憲法對防止種族投票稀釋提供更高層級的保障，法院有責任檢視整體情況。