人力中心中文學校攜手松柏之家 在班森賀開周日國語班

人力中心中文學校將在松柏之家開辦周日國語班。(記者胡聲橋／攝影)

人力中心中文學校將從2月開始，在位於布碌崙 (布魯克林 )班森賀的松柏之家多元化社區服務中心推出周日國語班，以推廣中文教育，傳播中華文化。

人力中心中文學校校長石蔚靜在日前為此舉行的記者會上說，在華裔 移民家庭，家長一般都不擔心孩子的英文，而是擔心他們的中文，害怕在美國長大的孩子失去文化的傳承。該校在班森賀開班，就是為了用優質的中文教育，為華裔家庭補上這個空缺。石蔚靜說，人力中心中文學校具有35年的海外中文教育經驗，在課程安排和師資運用上都非常規範。這個國語班將由資深教師執教，教授漢語拼音和簡體字。

該校行政總監李康誠(Hong Shing Lee)說，這是該校首次在南布碌崙開班，2月將首先開設兒童國語初級班和中級班，按中文程度分班，招收年齡在5歲以上，16歲以下的孩子入學。一個班約有20名學生。該校將根據春季班的效果，決定是否在秋季增設國語班。

該課程將從2月15日開始，6月28日是最後一堂課，前後共18周。上課時間是從上午10時至中午12時30分。李康誠說，這兩個班的教學會按教學大綱走，有教學目標。具體而言，孩子上完18個周日的國語課後，初級班的孩子應該能學會拼音並寫出簡單的句子；中級班的孩子應該能用中文簡單對話，並用幾句話組成簡單的段落。

雖然松柏之家為國語班提供了免費的場地，但中文學校需要向老師支付費用，因此他們決定每個班每名學生收費280元，註冊費30元，包括課本、作業本和課堂資料。石蔚靜說，「即使這樣，上課的老師都是半個義工」。

上課地點在位於布碌崙西7街1409號的松柏之家多元化社區服務中心。有興趣的家長、學生可從人力中心中文學校的網站下載註冊表寄出；到松柏之家領取和填寫註冊表；也可在2月15日第一次上課時填表註冊。