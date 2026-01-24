松柏之家桌球賽 凝聚社區活力

松柏之家攜手百康仁德在羊頭灣舉辦2026乒乓球友誼賽。(記者胡聲橋╱攝影)

由松柏之家社區服務中心主辦、百康仁德醫療集團(Rendr)獨家贊助的「2026松柏之家乒乓球友誼賽」於22日在布碌崙 (布魯克林 )羊頭灣 (Sheepshead Bay)華社舉行。經過兩輪初賽和一輪決賽，李仕雄、何志偉和陳日軒分獲男子組前三名；伍小歡、包惠芬和陳保兒分獲女子組前三名。

本次比賽共吸引36位松柏之家成員參與。參賽選手秉持「以球會友、重在交流」的精神，在比賽中切磋球技、互相鼓勵。比賽現場氣氛熱烈，觀眾掌聲不斷。

松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀和百康仁德醫療集團的代表為得獎選手頒發獎杯和禮品卡。陳偉儀在致辭中感謝百康仁德對本次活動的大力支持以及所有工作人員與義工的辛勤付出。她表示，該中心未來將繼續與社區夥伴攜手，舉辦更多促進健康和加強社區聯繫的體育活動，為居民打造更有活力與凝聚力的社區。

百康仁德的代表在致辭中說，通過支持本次乒乓球友誼賽，該醫療集團期望鼓勵社區成員養成規律運動的良好習慣，同時促進人際交往和互動。