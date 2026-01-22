我的頻道

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

美亞共同促進會辦講座 24日探討女性健康

記者胡聲橋╱紐約報導
為了促進現代女性的身心健康，美亞共同促進會攜手紐約大學朗格尼健康(NYU Langone Health)， 將於24日(周六)在布碌崙(布魯克林)舉辦「自信綻放工作坊」。本次活動將通過專題分享與互動體驗，帶領參與者深入探討女性健康話題，包括如何預防婦女癌症疾病等，從而提升生活品質。

美亞共同促進會稱，此次活動得到州參議員陳學理(Stephen Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)支持。

活動內容包括專題討論、主題演講以及一系列身心靈互動活動，以協助女性建立自信與自我關懷的能力。為鼓勵民眾參與，該會特別為前20位報名者提供免費插花體驗課程。活動現場還將安排抽獎及茶點，讓參加者在輕鬆愉快的氛圍中交流與成長。

美亞共同促進會說，此次活動將於24日上午10時至下午1時，在布碌崙基督教角聲布道團—角聲福音中心(地址：7504 Bay Pkwy, Brooklyn, NY 11204)舉行。民眾須憑票入場，由於名額有限，組織者呼籲有興趣的居民事先到角聲福音中心領票。民眾可致電(718)419-3780瞭解活動詳情。

布碌崙 眾議員 癌症

