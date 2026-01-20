陳乃霓舞團 1月24日海洋公園獻藝

為迎接即將到來的農曆新年，由已故華裔編舞家陳乃霓創立的「陳乃霓舞團」將在本月24日於布碌崙海洋公園卡邁恩卡羅社區中心舉行馬年演出。(取自活動官網)

為迎接即將到來的農曆新年，由已故華裔 編舞家陳乃霓創立的「陳乃霓舞團」(Nai-Ni Chen Dance Company)將在本月24日於布碌崙 (布魯克林)海洋公園(Marine Park)卡邁恩卡羅社區中心(Carmine Carro Community Center)舉行馬年演出。活動將邀請與會民眾一同在音樂、肢體與故事中與舞者互動，盼透過適合各年齡層的觀眾探索中華傳統文化。

此場2026年的馬年節目將是一場生動且具互動感的舞蹈體驗，演出的藝術家將引導學生踏上一段橫跨不同地域與傳統的旅程，讓與會者能了解地理、歷史與社區的慶典如何形塑古典舞與民俗舞。演出將由舞者親自旁白解說，以符合年齡、引人入勝的方式示範舞蹈的基本技巧與相關文化脈絡。

官方表示，活動的特別之處在於觀眾不只是旁觀者，也能參與其中。部分志願者將受邀上台學習包括絲帶舞流暢優雅的肢體表現等簡單動作，並體驗動作與節奏如何傳遞意涵。配合2026年馬年主題，節目亦將加入全新的舞獅段落，呈現節慶傳統的熱鬧氛圍，並帶來一支以騎術與草原文化為靈感的蒙古舞，凸顯馬所象徵的力量、自由與堅韌精神。

活動與海洋公園聯盟(Marine Park Alliance)、布碌崙公共圖書館(Brooklyn Public Library)合作，將於當日中午12時開始帶來一場舞蹈體驗。根據官方介紹，現場將以繽紛的服裝與道具呈現演出，並另設有手作活動以及適合全家大小一同參與的趣味內容，參與為免費。欲了解更多活動詳情，可洽網站tinyurl.com/56vy5pjw。

陳乃霓舞蹈團是由亞裔 美國女性領導的專業舞團，節目內容涵蓋教育、社區組織與舞台演出。旨在於提供民眾創新的文化體驗，呈現移民歷程所蘊含的希望與能量。舞團以「跨越文化、適應新家園的過程，能為創作帶來無窮靈感與可能」為創立願景，盼能豐富人類的藝術表達。