史島教堂遭闖入破壞 警方加強巡邏

記者顏潔恩╱紐約報導
史泰登島警方近期指出，當地連發數起針對天主教堂的入室盜竊和破壞案件。(市警提供)
史泰登島警方近期指出，當地連發數起針對天主教堂的入室盜竊和破壞案件。(市警提供)

史泰登島警方近期指出，當地連發數起針對天主教堂的入室盜竊和破壞案件，為遏止更多類似案件發生，已加派警員到當地宗教場所巡邏；與此同時，呼籲民眾提高警惕，若發現可疑人物請立即通報警方。

15日位於Dongan Hills的St. Ann's R.C.教堂外，多名民選官員和執法人員召開記者會，史島勤務中心助理指揮官埃格爾(Melissa Eger)表示，鑑於這些案件，市警總局的社區事務部門警員已被派往當地的多個宗教場所進行定期走訪，與教友們溝通和建立聯繫，並提供指導和安全措施。

據警方紀錄，去年11月29日至12月25日聖誕節期間，西布萊頓聖心教堂發生了四起竊盜案，多台筆記型電腦等貴重物品被盜；目前已有兩名未成年人因涉嫌這些犯罪而被捕，一名14歲少年因涉嫌兩起案件被捕，另一名14歲少年則涉及另一起案件。

在另一宗案件中，位於Port Richmond的St Roch's教堂，一名26歲的男子Josiah Vann於去年12月28日上午11時左右闖入牧師位於教堂的住宅，而被捕控罪；今年1月9日，一名男子擾亂彌撒並破壞了聖安妮羅馬天主教堂的祭壇，該名男子與隨後趕到現場的兩名警員發生衝突，導致兩名警員受輕傷。

埃格爾強調，這些案件並非是因為宗教原因而成為攻擊目標，更多是趁隙作案和盜竊，其中一起還涉及精神病患者；她也指出，最近幾周發生的犯罪案件中，有幾名嫌犯已被逮捕，而警局正與史島地區檢察官辦公室密切合作，以期盡快結案，並將涉案人員繩之以法。

史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)表示，執法部門將會持續保持警惕，確保這種令人不安的趨勢盡早結束。

當日出席記者會的還有史島區長佛塞拉(Vito Fossella)、州參議員斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)、以及聖安妮教堂的牧師圖瑪(Rev. Jacob Thumma)。

佛塞拉強調了宗教自由的重要性，並表示人們應該在自己的聖地感到安全，且能夠自由地進行宗教活動，「我們與天主教兄弟姐妹以及所有信仰人士站在一起，無論在教堂還是任何祈禱的地方，你們都應該感到安全。」

聖誕節 史泰登島 參議員

紐約生存手冊╱ 樓梯積雪 毛巾、塑膠布可輕鬆去除

皇后區華男深夜遭圍毆搶劫 4嫌行凶
