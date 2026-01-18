法拉盛藥房連環爆竊 商家損失慘重

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
涉嫌法拉盛多間藥房入室盜竊的多名嫌犯。(市警提供)
涉嫌法拉盛多間藥房入室盜竊的多名嫌犯。(市警提供)

紐約市警表示，近期出現多宗橫跨多個分局的連環商舖爆竊作案模式，案件主要集中於皇后區法拉盛一帶，並延伸至布朗士地區；警方目前已公開多名嫌犯及涉案車輛影像，呼籲民眾協助辨識、提供線索。

市警指出，首宗案件發生於2025年12月20日清晨6時左右，地點位於皇后區法拉盛凱辛娜大道(Kissena Boulevard)42-62號「41藥房」，屬於109分局轄區。當時三名不明人士強行破壞商舖前門闖入，竊走約9800元現金及多種處方藥物，隨後與第四名同夥乘坐一輛黑色英菲尼迪(Infiniti)轎車逃離現場。

約十分鐘後，同日清晨6時10分，凱辛娜大道42-60號的「佳康大藥房」亦遭破門行竊。警方表示，兩名嫌犯闖入後竊走約3800元現金及處方藥，隨後登上一輛由另兩人駕駛的黑色英菲尼迪逃逸。

第三宗案件發生於同日上午約6時45分，地點為皇后區聯合大道(Union Turnpike)177-05號，屬包含新鮮草原(Fresh Meadows)等社區的107分局轄區。三名嫌犯破門進入商舖後，偷走約300元現金、一個保險箱及多種處方藥物，隨後同樣搭乘黑色英菲尼迪，在第四名同夥協助下逃離。

警方指出，該作案模式於2025年12月30日再度出現，並擴散至布朗士。當日清晨4時54分，位於西徹斯特大道(Westchester Avenue)1967號、屬43分局轄區的一間商舖遭兩名嫌犯破門闖入，竊走多種處方藥物後，與第三名同夥搭乘一輛白色賓士休旅車逃逸。

同日清晨約5時30分，皇后區法拉盛帕森斯大道(Parsons Boulevard)45-12號則再有商舖遭竊，為「安泰西藥房」。警方表示，兩名嫌犯破門後竊走約1萬1000元現金及多種處方藥物，隨後與第三名同夥搭乘白色賓士休旅車逃離現場。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

法拉盛日前多間藥房遭破門行竊，華人商家損失大量現金及處方藥，圖為嫌犯駕駛的車輛。...
法拉盛日前多間藥房遭破門行竊，華人商家損失大量現金及處方藥，圖為嫌犯駕駛的車輛。(市警提供)

皇后區 法拉盛 布朗士

