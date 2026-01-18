議員黃友興攜警打擊30選區非法煙店

黄友興近日與紐約市警長辦公室合作，在其所屬的第30選區內展開針對性執法行動，打擊販售未課稅香菸、非法大麻產品及違禁口味電子菸的商家。(黄友興辦公室提供)

新上任的市議員黃友興(Phil Wong)近日與紐約市警長辦公室合作，在其所屬的第30選區內展開針對性執法行動，打擊販售未課稅香菸、非法大麻 產品及違禁口味電子菸 的商家。首波行動於10日展開，檢查地點集中在皇后區馬斯佩斯(Maspeth)與中村(Middle Village)。

據悉，執法人員當天前往三家商店進行檢查，分別位於格蘭大道(Grand Avenue)66-10號和69-12號，以及大都會大道(Metropolitan Avenue)73-02號,。檢查結果顯示，三家店鋪均涉及販售未課稅香菸，其中位於格蘭大道69-12號的店家另被查獲非法大麻產品，而位於大都會大道73-02號的店家則涉及違規販售調味電子菸。相關商家已被開出民事違規罰單，並被要求停止違規行為。

市府指出，紐約州 自2020年起禁止販售調味電子菸，僅允許薄荷、薄荷醇、冬青或菸草口味產品，並將合法購買年齡提高至21歲。此外，紐約州於2023年將香菸稅調升至全美最高水準，加上市府地方稅後，每包20支品牌香菸的零售價格普遍達到15至20元，在高稅負壓力下，部分商家鋌而走險，違規販售未課稅香菸。

在大麻方面，紐約州於2021年合法化娛樂用大麻，但僅限持照藥房向21歲以上消費者販售，且所有產品須在州內種植、製造並完成檢測。依州大麻管理辦公室規定，大麻零售店須與學校校地(property line)保持至少500呎距離，並須通過社區委員會審議。

黃友興進一步說明，部分大麻店得以繼續營業，與州府過去對相關距離規定的解釋爭議有關。州政府網站曾一度誤將規定標示為「距離校門口500呎」，而非「距離校地邊界500呎」，導致多家店鋪依錯誤指引籌備開店，後續引發法律訴訟，並獲法院裁定可暫時營業。即便如此，市府與地方民代仍可透過其他合法的行政與執法手段，針對違規經營行為持續取締。

黃友興表示，非法大麻店及販售無照商品的商家，不僅影響社區安全，也對守法經營的商家造成不公平競爭，「這類店鋪不應存在於第30選區」。他明確表態，除打擊非法商家外，並不希望第30選區內設立任何大麻零售店，包括持照經營的合法藥房。他指出，相關消費多來自外區，容易引發治安與生活品質問題，未必符合當地居民的整體利益。