我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

議員黃友興攜警打擊30選區非法煙店

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黄友興近日與紐約市警長辦公室合作，在其所屬的第30選區內展開針對性執法行動，打擊販售未課稅香菸、非法大麻產品及違禁口味電子菸的商家。(黄友興辦公室提供)
黄友興近日與紐約市警長辦公室合作，在其所屬的第30選區內展開針對性執法行動，打擊販售未課稅香菸、非法大麻產品及違禁口味電子菸的商家。(黄友興辦公室提供)

新上任的市議員黃友興(Phil Wong)近日與紐約市警長辦公室合作，在其所屬的第30選區內展開針對性執法行動，打擊販售未課稅香菸、非法大麻產品及違禁口味電子菸的商家。首波行動於10日展開，檢查地點集中在皇后區馬斯佩斯(Maspeth)與中村(Middle Village)。

據悉，執法人員當天前往三家商店進行檢查，分別位於格蘭大道(Grand Avenue)66-10號和69-12號，以及大都會大道(Metropolitan Avenue)73-02號,。檢查結果顯示，三家店鋪均涉及販售未課稅香菸，其中位於格蘭大道69-12號的店家另被查獲非法大麻產品，而位於大都會大道73-02號的店家則涉及違規販售調味電子菸。相關商家已被開出民事違規罰單，並被要求停止違規行為。

市府指出，紐約州自2020年起禁止販售調味電子菸，僅允許薄荷、薄荷醇、冬青或菸草口味產品，並將合法購買年齡提高至21歲。此外，紐約州於2023年將香菸稅調升至全美最高水準，加上市府地方稅後，每包20支品牌香菸的零售價格普遍達到15至20元，在高稅負壓力下，部分商家鋌而走險，違規販售未課稅香菸。

在大麻方面，紐約州於2021年合法化娛樂用大麻，但僅限持照藥房向21歲以上消費者販售，且所有產品須在州內種植、製造並完成檢測。依州大麻管理辦公室規定，大麻零售店須與學校校地(property line)保持至少500呎距離，並須通過社區委員會審議。

黃友興進一步說明，部分大麻店得以繼續營業，與州府過去對相關距離規定的解釋爭議有關。州政府網站曾一度誤將規定標示為「距離校門口500呎」，而非「距離校地邊界500呎」，導致多家店鋪依錯誤指引籌備開店，後續引發法律訴訟，並獲法院裁定可暫時營業。即便如此，市府與地方民代仍可透過其他合法的行政與執法手段，針對違規經營行為持續取締。

黃友興表示，非法大麻店及販售無照商品的商家，不僅影響社區安全，也對守法經營的商家造成不公平競爭，「這類店鋪不應存在於第30選區」。他明確表態，除打擊非法商家外，並不希望第30選區內設立任何大麻零售店，包括持照經營的合法藥房。他指出，相關消費多來自外區，容易引發治安與生活品質問題，未必符合當地居民的整體利益。

黃友興表示，未來將持續與市警長辦公室及其他執法單位合作，推動後續檢查與執法行動，以維護社區秩序與居民生活品質。

黄友興表示，非法大麻店及販售無照商品的商家，不僅影響社區安全，也對守法經營的商家...
黄友興表示，非法大麻店及販售無照商品的商家，不僅影響社區安全，也對守法經營的商家造成不公平競爭。(黄友興辦公室提供)
黄友興近日與紐約市警長辦公室合作，在其所屬的第30選區內展開針對性執法行動，打擊...
黄友興近日與紐約市警長辦公室合作，在其所屬的第30選區內展開針對性執法行動，打擊販售未課稅香菸、非法大麻產品及違禁口味電子菸的商家。(黄友興辦公室提供)
黄友興表示，非法大麻店及販售無照商品的商家，不僅影響社區安全，也對守法經營的商家...
黄友興表示，非法大麻店及販售無照商品的商家，不僅影響社區安全，也對守法經營的商家造成不公平競爭。(黄友興辦公室提供)

大麻 紐約州 電子菸

上一則

亞太裔首位 李琳達任市議會財委會主席

下一則

曼達尼警告大物業房東：改善租屋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布萊克曼8大道造勢 支持資優班與特殊高中

布萊克曼8大道造勢 支持資優班與特殊高中
巴沙迪那 擬興建212戶可負擔宅

巴沙迪那 擬興建212戶可負擔宅
布祿崙華協會 第六家老人中心開幕

布祿崙華協會 第六家老人中心開幕
加州選區畫分案 聯邦法院裁定可用於2026選舉

加州選區畫分案 聯邦法院裁定可用於2026選舉

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了