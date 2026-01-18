「卡車藝術計畫」重啟 歡迎報名創作

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市衛生局「卡車藝術計畫」的歷屆作品。(市衛生局提供)
紐約市衛生局近期宣布將重啟「卡車藝術計畫」(Trucks of Art)，號召本地藝術家在重達4萬6000磅的垃圾清運車上畫作，打造成街頭藝術作品，獲選的藝術家將獲得1500元的創作津貼；有興趣參與的藝術家可從即日起至2月8日間登陸當局官網報名。

今年計畫的主題為「保持紐約市的整潔」，當局希望徵集能夠展現城市整潔、永續發展理念，以及向當局前線工作人員致敬的藝術提案；本次計畫的一大特色與挑戰在於，藝術家只能使用由紐約市民捐贈的材料與家用油漆來完成創作，為設計增添更多創意。

當局並未透露多少輛垃圾車將被繪畫，但提醒藝術家在提交設計構想時，需注意以下幾點；首先字體需大膽、清楚，以確保卡車在移動中、遠距離外仍可辨識，當局建議使用醒目、易讀的文字，並減少文字與圖形數量，讓民眾能快速理解訊息。

另外，這項創作將使用各式各樣的捐贈或回收油漆，創作媒介的種類與顏色不一，因此簡單、且能以任何可用油漆重現的設計為佳；再者要留意畫布的尺寸，藝術家將在垃圾車上繪製近400平方呎的圖案，車身、車頭則可進行選擇性繪畫。

藝術家的創作時間也相當有限，每位藝術家最多只有五個工作日的時間完成作品；最後，完成繪製的垃圾車將上路使用，全年在各種天氣下執行垃圾、回收或廚餘清運工作，因此建議藝術家採用大面積、線條強烈、細節不過於細碎的設計，以確保作品的持久性。

有興趣參與的藝術家可透過線上方式提交申請，爭取入選的機會，市衛生局將從即日起接受報名至2月8日(周日)晚上11時59分為止；欲知更多詳情，可查詢nyc.gov/site/dsny/about/news/trucks-of-art-application.page。

紐約市

