曼達尼任命民權律師克拉克 掌人權委員會 聚焦住房歧視案

市長曼達尼(左)日前任命資深民權律師克拉克(右)出任市人權委員會主席。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日任命資深民權律師克拉克(Christine Clarke)出任市人權委員會(Commission on Human Rights，CCHR)主席。該委員會多年來人手不足，歧視 案件的調查動輒延宕數年，長期遭到外界詬病。在川普總統大幅削弱負責調查歧視申訴的聯邦機構之際，紐約市 人權法執行機構可望迎來增強。

克拉克在接受媒體「Gothamist」專訪時表示，將致力加快案件調查進度；市府發言人也指出，市府計畫增加委員會的經費與人力，但尚未公布進一步細節。克拉克現年加入市府前，任職於非營利法律援助機構紐約法律服務處(Legal Services NYC)，擔任訴訟與倡議部門主管。

市人權委員會負責執行市人權法，禁止在住房、就業與執法等領域，基於種族、宗教、膚色、年齡、國籍、性別、性傾向、身心障礙、移民 或公民身分等因素的歧視，並在住房與就業方面，對有犯罪紀錄者提供額外保障。該法被視為全美最嚴格的人權法之一。委員會除調查並起訴相關案件外，也負責向公眾宣導法律保障。

克拉克表示，上任後的首要任務之一，是解決長期困擾委員會的案件積壓問題，而住房歧視將是執法重點之一，尤其是針對使用住房補助券租戶的歧視。。州主計長去年12月的審計報告指出，部分住房歧視案件被擱置兩年以上仍未結案。Gothamist於2023年的調查也發現，由於人力短缺，委員會曾在未充分調查的情況下提前結案。根據市預算文件，委員會今年1月共有109名員工、27個職缺。

今年5月，市法律部門(NYC Law Department)宣布聯合多地地方政府，對聯邦的住房與城市發展部(HUD)提起訴訟，指控其在發放住房補助時，擅自附加未經國會批准的政策條件，違憲越權。針對當前移民執法收緊、甚至鼓勵舉報的現狀，紐約市地方法律禁止房東基於移民身分或來源母國的情況對租戶進行騷擾或恐嚇，包括威脅向移民執法部門告密。如果任何移民租房者感覺自己受到歧視，可撥打(212)416-0127向市府人權委員會投訴。如果擔心人身安全問題，投訴者可選擇匿名舉報。