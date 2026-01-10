摩根大通招中英語人才 無需大學學歷

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市 及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應徵者具備大學學位。摩根大通希望在布朗士區招募西語、英語員工，以及在皇后區的法拉盛招募韓英與中英語精通人員。

據職缺公告及相關職業平台訊息顯示，開放的職缺僅需高中畢業證書或同等學歷證書，工作內容主要為協助客戶處理日常交易，以及管理現金設備等。職位包括時薪每小時25元至30.48元的分行客戶服務與銀行助理(Associate Banker)，以及招募範圍擴大至布碌崙(布魯克林)、新澤西以及康乃狄克州，時薪為25元至32.69元的銀行關係職員(Relationship Banker)等職缺。

其中，僅有銀行關係職員一職要求需有銀行分行銷售的相關經驗，摩根大通表示將重點放在語言能力和實際工作技能上，而非傳統學歷要求，本次紐約州、新澤西州 與康州共開放約100個職缺供民眾投遞履歷。

銀行內部人力資源發布職位公告指出，雙語能力是為了更好地服務紐約市多元族群社區的需求，包括但不限於英語與其他語言的流利溝通能力，這對於提升顧客體驗、縮短語言障礙至關重要。雖然部分職缺仍將大學學位列為「首選背景」，但官方強調這並非硬性條件，讓更多不同背景的求職者有機會進入金融業發展。

摩根大通的職位資訊已在公司官網及主要招聘平台公開，求職者可透過相關職涯網站或公司官方頁面查詢並提交申請。所有職缺可見：tinyurl.com/yem3adra。