孟昭文推反詐條款 已納入撥款法案

聯邦眾議員孟昭文表示，她已在眾院推動兩項反詐騙措施，納入最新通過的聯邦撥款法案，要求強化FBI的網路犯罪通報系統，並加大對地方執法機構的資源支持。(美聯社)

針對華人社區近年來頻繁發生的網路投資詐騙 、感情詐騙及俗稱「殺豬盤」的跨國詐騙案件，聯邦眾議員孟昭文 表示，她已在眾院 推動兩項反詐騙措施，納入最新通過的聯邦撥款法案，要求強化聯邦調查局(FBI)的網路犯罪通報系統，並加大對地方執法機構的資源支持。

孟昭文辦公室8日表示，相關詐騙多透過社群媒體與通訊軟體接觸受害者，誘導其匯款或提供銀行帳戶與個人資訊，造成嚴重的經濟損失與心理創傷。上月一名皇后區華人選民在微信平台結識詐騙者，對方聲稱可協助將資金轉帳給親友，最終卻捲款失聯。該名受害者隨後向議員辦公室求助，目前已被轉介至皇后區地區檢察官辦公室，案件仍在調查中。

孟昭文在聲明中指出，這類詐騙行為性質惡劣，不僅讓受害者失去畢生積蓄，也使許多移民因語言障礙、對制度不熟悉等原因，難以及時獲得執法機關協助，進而導致證據流失、案件追查困難。

擔任眾院撥款委員會下屬「商務、司法、科學及相關機構小組委員會」(Commerce, Justice, Science and Related Agencies Subcommittee)資深民主黨成員的孟昭文，已推動將兩項反詐騙條款納入最新通過的聯邦撥款法案。該法案已於8日在眾院通過。

第一項條款要求FBI優先強化其網路犯罪通報系統：網際網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center，IC3)，以更有效識別跨州、跨國的複雜詐騙網絡，避免案件因分散而遭忽略。IC3目前是FBI受理網路犯罪舉報的核心平台。

第二項條款則敦促司法部在聯邦經費分配上，優先支援州與地方執法機構，包括紐約市警察局，添購設備與技術資源，以加強調查與打擊包括網路金融詐騙在內的各類詐騙犯罪。

孟昭文過去也曾推動多項反詐騙措施，包括反制來電顯示偽裝(spoofing)的立法，以防詐騙分子假冒銀行、政府或執法機構行騙；針對SNAP福利卡盜刷問題，要求加強超市等場所刷卡設備的監管；以及敦促郵政系統改善防盜機制，減少因郵件被竊而引發的金融詐騙。

她說，面對手法不斷翻新的詐騙犯罪，政府必須在執法、資源配置與公共教育等層面同步加強，她將持續把保護移民與弱勢社群，作為其國會工作的重點方向。