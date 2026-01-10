法拉盛華商會1╱30辦年會 籲踴躍參與

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
法拉盛華人工商促進會9日舉行記者會，宣布將於1月30日舉辦2026年度年會，華商會理事與社區代表合影。（記者戴慈慧╱攝影）
法拉盛華人工商促進會9日舉行記者會，宣布將於1月30日舉辦2026年度年會，華商會理事與社區代表合影。（記者戴慈慧╱攝影）

法拉盛華人工商促進會(Flushing Chinese Business Association，FCBA)9日舉行記者會，宣布將於30日在皇后區Terrace on the Park舉辦2026年度年會。華商會指出，年會不僅是年度重要活動，更象徵華人在社區中的角色與價值，並呼籲社區民眾踴躍參與。

華商會核心成員、現任首席顧問杜彼得(Peter Tu)表示，華商會44年來始終強調對社會與社區的貢獻，但關鍵在於「如何透過實際行動，讓社會感受到華人組織存在的價值。」他指出，華商會每年有兩項最重要的活動，一是年度年會，另一則是大型遊行，希望透過這些活動，展現華人在社區中的份量。

杜彼得說，華商會長期倡導「以身為美國人為榮」，並鼓勵華人社區積極參與公共事務，為所居住的國家與社會做出應有的貢獻。他表示，組織也希望透過活動強化社區凝聚力，引導更多華人珍惜自己選擇在美國生活的決定，學會尊重這個國家，也肯定自己的身分。

華商會表示，2026年年會將維持多年來的傳統，票價仍為150元，目的在於凝聚共識、回饋社區，而非營利。華商會也持續舉辦農曆新年遊行、感恩節向老人中心發放火雞，以及父親節等社區活動。

今年年會將表揚三位對社區有傑出貢獻的人士，包括紐約市警局交通局副警務總長葛彧彥(Sylvester Y. Ge)，長期支持亞裔社區活動；紐約市警局109分局社區事務官黃凌欽(Ares Huang)，多年來協助解決亞裔社區問題；以及國泰銀行全美零售業務執行副總裁暨零售行政主管曾翁若梅(Veronica Tsang)，長期投入社區與慈善事務。

