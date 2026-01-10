亞裔女性商會活動 小商業署推介服務

美國亞裔女性商會創始人兼聯合會長付暉(右)、朱寶萍(左)邀請聯邦小商業局經濟發展專員郭曼麗(中)舉辦企業輔導活動。(記者高雲兒╱攝影)

美國亞裔 女性商會(AAWCC)8日在皇后區法拉盛 舉辦企業輔導活動，邀請聯邦小商業局(SBA)經濟發展專員郭曼麗，向社區企業系統性介紹聯邦層級可運用的融資管道、企業諮商資源，以及政府合約相關制度與實務操作，吸引多位從事零售、服務、健身、教育及專業顧問產業的企業主到場參與。

郭曼麗表示，美國政府是全球最大的採購者之一，涵蓋範圍遠超一般企業想像，不僅採購實體產品，也大量需求各類服務，包括行銷、設計、教育、培訓、房地產評估、顧問服務等。她分享實務經驗指出，曾有華人 企業主透過SBA課程與一對一輔導，逐步理解政府採購流程，最終成功取得政府及大學相關合約，為原本以民間客戶為主的企業，開闢出穩定且具成長性的業務來源。

在制度面上，郭曼麗說明，聯邦政府設有「保留採購」機制，依法規定一定比例的合約須由小型企業承接，其中包含女性企業與弱勢企業，目的在於降低中小企業與大型企業正面競爭的門檻。她指出，企業可依自身條件，透過直接投標、取得SBA相關認證，或先成為大型承包商的分包商，逐步累積政府合作經驗，建立進入政府市場的長期策略。

美國亞裔女性商會創始人兼聯合會長付暉表示，希望透過此類活動，讓更多從事經商的華人女性獲得實際幫助。她指出，許多華人女性企業主長期吃苦耐勞，卻常因資訊不對稱、缺乏有效管道，難以接觸政府與主流商業資源。她來美14年來深耕實體商業與健康產業第一線，因而促成商會成立，期盼成為連結亞裔企業與美國主流商業體系及政府資源的重要橋梁。