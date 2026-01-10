我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

亞裔女性商會活動 小商業署推介服務

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國亞裔女性商會創始人兼聯合會長付暉(右)、朱寶萍(左)邀請聯邦小商業局經濟發展專員郭曼麗(中)舉辦企業輔導活動。(記者高雲兒╱攝影)
美國亞裔女性商會創始人兼聯合會長付暉(右)、朱寶萍(左)邀請聯邦小商業局經濟發展專員郭曼麗(中)舉辦企業輔導活動。(記者高雲兒╱攝影)

美國亞裔女性商會(AAWCC)8日在皇后區法拉盛舉辦企業輔導活動，邀請聯邦小商業局(SBA)經濟發展專員郭曼麗，向社區企業系統性介紹聯邦層級可運用的融資管道、企業諮商資源，以及政府合約相關制度與實務操作，吸引多位從事零售、服務、健身、教育及專業顧問產業的企業主到場參與。

郭曼麗表示，美國政府是全球最大的採購者之一，涵蓋範圍遠超一般企業想像，不僅採購實體產品，也大量需求各類服務，包括行銷、設計、教育、培訓、房地產評估、顧問服務等。她分享實務經驗指出，曾有華人企業主透過SBA課程與一對一輔導，逐步理解政府採購流程，最終成功取得政府及大學相關合約，為原本以民間客戶為主的企業，開闢出穩定且具成長性的業務來源。

在制度面上，郭曼麗說明，聯邦政府設有「保留採購」機制，依法規定一定比例的合約須由小型企業承接，其中包含女性企業與弱勢企業，目的在於降低中小企業與大型企業正面競爭的門檻。她指出，企業可依自身條件，透過直接投標、取得SBA相關認證，或先成為大型承包商的分包商，逐步累積政府合作經驗，建立進入政府市場的長期策略。

美國亞裔女性商會創始人兼聯合會長付暉表示，希望透過此類活動，讓更多從事經商的華人女性獲得實際幫助。她指出，許多華人女性企業主長期吃苦耐勞，卻常因資訊不對稱、缺乏有效管道，難以接觸政府與主流商業資源。她來美14年來深耕實體商業與健康產業第一線，因而促成商會成立，期盼成為連結亞裔企業與美國主流商業體系及政府資源的重要橋梁。

本次活動由亞裔女性商會創始人、會長朱寶萍全程擔任專業中文翻譯，協助郭曼麗將政策重點與實務操作清楚傳達，確保與會企業主能準確理解相關制度。

為協助華裔與亞裔女性企業主更深入了解並實際運用聯邦政府資源，美國亞裔女性商會(A...
為協助華裔與亞裔女性企業主更深入了解並實際運用聯邦政府資源，美國亞裔女性商會(AAWCC)8日在法拉盛舉辦企業輔導活動。(記者高雲兒╱攝影)

亞裔 華人 法拉盛

上一則

善用 HSA/FSA 醫療福利帳戶「按摩一番」讓您輕鬆擁有按摩椅

下一則

華策會人瑞中心 500長者聯歡迎新年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議

紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議
皇后區法拉盛高中 評分制度引爭議

皇后區法拉盛高中 評分制度引爭議
北京同鄉會2╱7辦新春晚會迎馬年

北京同鄉會2╱7辦新春晚會迎馬年
1月10日美股/加密貨幣/新一輪財富前瞻講座 紐約法拉盛喜來登酒店舉辦

1月10日美股/加密貨幣/新一輪財富前瞻講座 紐約法拉盛喜來登酒店舉辦

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
近來，紐約華人社區中，愈來愈多持有永久居民身分多年的移民，開始積極申請美國公民。（本報檔案照）

移民政策不確定性升高、考試變難 華人綠卡族加快轉公民

2026-01-07 06:28

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...