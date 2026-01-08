華埠宰也街彩繪徵集 獲選將得5000元經費

華埠宰也街現正招募2026年度地面彩繪創作者。圖為宰也街。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 的宰也街(Doyer St)2026年度將推出全新主題的地面彩繪內容，作品設計方案徵集即日起開始，至本月29日結束，最終獲選的藝術家將獲得5000元項目經費。

本年度宰也街彩繪的主題為「讓精神流動」(Let Spirits Flow)，鼓勵藝術家從多重層次詮釋「精神」在華埠的所有可能體現，包括但不限於歷史、空間與精神等層面，用畫筆去描繪華埠早期移民 與今日社區的連結、日常生活與文化傳承的流變以及社區空間與身分認同的互動等內容。

根據主辦方華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)發布的計畫，有意參與的藝術家須將創作說明、設計草圖、簡歷、過往作品、預算說明以及社區參與方案整合在單一PDF文件中，發送至[email protected]，報名截止時間為1月29日(周四)23時59分。

報名方案集齊後，將在2月初舉辦社區交流會，並於2月中旬公布入圍者名單，所有入圍藝術家均可獲得50元的獎勵金。經第二輪評議過後，將選出唯一的優勝者，獎金(包含項目經費)5000元，材料與作品製作成本由主辦方負擔。根據暫定日程，優勝者將可在今年4月底或5月初進駐宰也街開始創作。詳情可參https://reurl.cc/9ba16v。

宰也街歷史超過百年，位於華埠核心部位，曾為華埠幫派仇殺的重要歷史見證，現已被改造為僅供遊客步行的開放街道。地面彩繪將覆蓋宰也街的整個街道，是華埠規模最大的單體藝術作品之一。