 皇后區房價高企 東艾姆赫斯特年增84%

記者戴慈慧╱紐約報導
皇后區住宅在去年第三季的中位售價達到60萬元，較前年同期上升4%，創下歷史新高。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區住宅在去年第三季的中位售價達到60萬元，較前年同期上升4%，創下歷史新高。(記者高雲兒╱攝影)

根據地產平台PropertyShark統計，皇后區住宅在去年第三季的中位售價達到60萬元，較前年同期上升4%，創下歷史新高。盡管高利率持續，外區買盤與首購族仍推升整體房價，使皇后區成為紐約市房市表現最亮眼的區域之一。

數據顯示，皇后區在全市五大行政區中房價增幅居前，成交活動也未出現明顯降溫。報告指出，通勤便利、生活機能完善，加上相對可負擔的價格，讓皇后區長期維持穩定買氣，特別受到亞裔與新移民家庭青睞。

在各地區中，東艾姆赫斯特(East Elmhurst)漲勢最為驚人。該區的住宅中位售價一年內從約47萬8000元躍升至87萬8000元，漲幅高達84%，與牙買加莊園(Jamaica Estates)一同進入全紐約市前五大漲幅社區。分析指出，東艾姆赫斯特(East Elmhurst)鄰近拉瓜底亞機場與北皇后區主要幹道，近年吸引大量外區買家尋找自住房與長期投資物件。

整體而言，法拉盛、森林小丘(Forest Hills)、阿斯托利亞(Astoria)等成熟住宅區仍維持穩定價格；而牙買加(Jamaica)、李奇蒙丘(Richmond Hill)與東艾姆赫斯特等地，則因總價相對親民、產品多元，成為帶動中位數上升的主要動力。

地產觀察指出，皇后區族裔結構多元，自住比例高，換屋與家庭成長帶來的剛性需求穩定，加上租金持續上漲，使得「租不如買」的心態擴散，推動市場延續熱度。該報告表示，這樣的族群與居住結構，是皇后區房市在高利率環境下仍能維持抗壓性的關鍵。

