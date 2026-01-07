日落公園華裔按摩店被劫 警緝2男

穿著派克大衣的第二嫌。(市警提供)

管轄布碌崙(布魯克林)日落公園 的市警72分局表示，兩名陌生男子日前闖入四大道一家華人 經營按摩店，盜取店裡的財物、以及裝有現金的保險 箱，警方已對兩名男子發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

據警方，該案發生於2025年12月27日凌晨3時11分許，在四大道754號的一家按摩店內；監控視頻拍攝到，兩名身分不明的外族裔男子強行從前門闖入，隨後盜走了店內的一些貴重物品，以及裝有現金的保險箱，但數額未明，兩嫌隨後逃離現場，去向不明。

據悉，該名按摩店為華人經營，但店員拒絕採訪，透露更多信息。

警方向店主擷取監控攝像畫面後將兩嫌的圖像公開，第一名嫌犯被描述是一名膚色中等的男性，年齡約20歲至30歲，身材中等，最後一次被看見時身穿連帽衛衣和運動褲；另一名嫌犯則是一名膚色較深的成年男性，年齡也與第一嫌差不多、身材中等，犯案時身穿一件派克大衣，頭髮綁著髒辮。

據悉，這已是近幾個月來日落公園華人按摩店遭行竊或搶劫的多起案件之一，去年11月30日，八大道一家按摩店被三名歹徒持刀搶劫，員工和顧客共遭洗劫近萬元；匿名人士表示，相信社區內還有更多華人店主遇害，但因不諳英文、或認為警察辦事不力而拒絕報案，導致犯罪數據比實際發生來得低。