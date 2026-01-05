我的頻道

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

填補曼達尼議會席位 皇后區2月3日特別選舉

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
紐約州長霍楚宣布，為填補因紐約市長曼達尼上任而出缺的州眾議會席位，將在2月3日舉辦特殊選舉。圖為宣布參選該選區並已被曼達尼背書的莫雷諾(Diana Moreno)。(取自莫瑞諾競選團隊)
紐約州長霍楚宣布，為填補因紐約市長曼達尼上任而出缺的州眾議會席位，將在2月3日舉辦特殊選舉。圖為宣布參選該選區並已被曼達尼背書的莫雷諾(Diana Moreno)。(取自莫瑞諾競選團隊)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，為填補因紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)上任而出缺的州眾議會席位，將在2月3日舉辦特殊選舉。

在曼達尼宣誓就任紐約市第112任市長前，他曾在州議會任職五年，代表第36州眾議會選區，該選區涵蓋阿斯托利亞(Astoria)與長島市(Long Island City)等社區。

霍楚表示，在同日也將舉辦州參議會第47與第61選區的特別選舉，以填補空缺的席位。原第47選區州參議員霍曼(Brad Hoylman-Sigal)辭職、出任曼哈頓區長，原第61選區州參議員萊恩(Sean Ryan)則當選了水牛城市長。第47選區涵蓋曼哈頓上西區、雀兒喜(Chelsea)、地獄廚房，以及西村的部分地區。

霍楚表示，這些州議員在州議會以卓越表現代表與服務各自社區，祝福他們在人生下一個階段一切順利。為確保這些選區的選民在州議會中持續獲得代表，將於2026年2月3日舉行特別選舉，「我期待與他們的繼任者合作，共同處理紐約市民所關心的重要議題」。

目前，曼達尼已表態支持莫雷諾(Diana Moreno)角逐他原先的席位。莫雷諾為民主社會主義者，11歲自厄瓜多移民至美國。她過去曾與曼達尼在多項進步派議題上合作，並支持他的全民托育政策。她也將自己的參選定位為曼達尼政策路線的延續。

此外，另兩名進步派成員喬拜達(Mary Jobaida)與阿卜杜勒哈米德(Rana Abdelhamid)亦已遞交參選文件，兩人皆與民主社會主義者組織關係密切，但尚未獲得正式背書。紐約大學坦登工程學院(Tandon School of Engineering)助理院長迪爾(Shivani Dhir)亦宣布投入選戰。

第47選區方面，此前，市議員博切(Erik Bottcher)在上月宣布退出國會選戰，轉而角逐該州參議會席位。政治媒體「City & State NY」報導指出，州眾議員羅森塔爾(Linda Rosenthal)被廣泛視為該選區潛在的熱門人選之一，但她尚未決定是否參選。

曼達尼 紐約市 霍楚

倡議團體促市府補足經費 維護租戶律師權

劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相
