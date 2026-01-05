倡議團體促市府補足經費 維護租戶律師權

近期法律與住房倡議團體近日呼籲市府，應全面補足「律師權利」(Right to Counsel)計畫的經費，讓低收入租戶在面臨被房東驅逐時，能請得到律師協助訴訟。圖為皇后區民事法庭。(取自NYC.gov)

隨著紐約市 迎來新一屆市長，多個法律與住房倡議團體近日呼籲市府，應全面補足「律師權利」(Right to Counsel，簡稱 RTC)計畫的經費，確保低收入 租戶在面臨被房東驅逐時，能夠請得到律師。

RTC計畫於2017年上路，是全美首個保障租戶在驅逐案件中享有免費法律代表的政策，原本目的是讓弱勢租戶在住房法庭不再孤軍奮戰。

不過，倡議團體指出，這項計畫多年來經費不足，實際能獲得律師協助的租戶人數，遠低於需求。

市府民事司法辦公室本月稍早舉行公聽會，多個法律服務機構與租戶團體在會中表示，近年房租高漲、驅逐案件增加，但RTC的預算成長有限，導致大量符合資格的租戶，仍只能獨自上法庭應訴。

倡議團體指出，過去幾年已有超過10萬戶租客在驅逐程序中未能獲得律師協助，尤其在皇后區、布碌崙 (布魯克林)等租屋人口較多的地區情況更為明顯。他們強調，沒有律師的租戶，往往更容易被判遷離，進而陷入無家可歸的風險。

「Right to Counsel NYC」聯盟呼籲市府，在下一個財政年度為RTC計畫增加約3.5億元經費，並建立能依案件數量調整預算的機制，讓法律服務單位有足夠人力應付實際需求。

紐約市律師公會也指出，數據顯示，有律師代表的租戶，留在原住所的機率明顯提高，對穩定家庭與社區都有幫助，但目前資源不足，讓政策效果大打折扣。

倡議團體認為，RTC不只是法律問題，更關係到城市的住房穩定與社會安全。隨著新市府即將上任，相關團體表示，將持續向市長與市議會施壓，希望新一屆領導團隊能正視租戶的實際困境，讓這項政策真正落實。