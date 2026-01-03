流感爆增 紐約州單周4546人住院 創新高

根據紐約州衛生廳最新數據指出，截至上周全紐約州共有4546名居民因感染流感住院，不僅較前一周大增24%，也創下單周住院人數的歷史新高。(美聯社)

隨著假期群聚多，全美各地流感疫情 逐漸升溫，紐約州 疫情更持續惡化。根據紐約州衛生廳(New York State Department of Health)最新數據，截至上周，全州共有4546名居民因感染流感住院，不僅較前一周大增24%，也創下單周住院人數的歷史新高，其中紐約市占1813例。

衛生官員表示，本流感季的病例數與住院數雙雙飆升，已明顯超越過去兩年的高峰。州府資料更顯示，兩周前全州通報的流感確診數達7萬1123例，為有紀錄以來最高。雖上周病例數回落至約4萬9000例，但整體疫情仍然嚴峻。

數據還顯示，醫院與安養機構也成為疫情重災區。上周紐約州通報95起醫院與護理之家流感群聚事件，其中便有49起發生在護理之家。去年12月，護理之家累計通報的流感群聚更達103起，呈現逐步上升趨勢。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據，全美流感病例已迅速增加到至少750萬例，其中多達8萬1000人住院、3100人死亡，紐約州更列在全美呼吸道疾病活躍度非常高的20州名單中。

州衛生廳廳長麥當諾(James McDonald)指出，今年的流感季明顯比往年更嚴重，短短七天內住院人數就比前一周增加近千人。他說，尚未接種疫苗的民眾仍應把握時間施打流感疫苗 ，且若在症狀出現48小時內接受醫師評估並使用抗病毒藥物，仍有助於減輕病情。

衛生單位警告，流感季高峰通常落在1月到2月之間，目前恐怕尚未達到最嚴重階段。醫師建議，在人潮擁擠、出現咳嗽或打噴嚏的場合佩戴口罩，並維持良好衛生習慣，包括勤洗手、消毒常接觸的表面、身體不適時留在家中休息，以及避免以未清潔的手觸摸口鼻與眼睛。

官員也提醒，兒童、孕婦、65歲以上長者，以及患有慢性疾病或免疫力較弱者，都是流感併發症的高風險族群，應特別留意防護。65歲以上長者與免疫力較差者，可與醫師討論是否接種高劑量流感疫苗。州府再次呼籲，接種疫苗仍是預防流感最有效的方法，藥局、診所與醫師辦公室皆可提供施打服務，六個月以上的幼兒亦可接種。

當局統計，本季全美僅約42%成人和兒童接種疫苗，CDC表示，新出現的流感病毒變異株雖然與本季流感疫苗的成分不符，但專家仍認為疫苗有助於降低重症風險。