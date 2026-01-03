我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於長島市的Corte大樓，近日以1295萬成交一處商用零售公寓，成為長島市社區型商用店面中價格較高的案例之一。(取自谷歌地圖)
位於長島市的Corte大樓，近日以1295萬成交一處商用零售公寓，成為長島市社區型商用店面中價格較高的案例之一。(取自谷歌地圖)

長島市(Long Island City)近期再傳高價商用不動產交易，位於皇后區44大道21-30號的Corte大樓，一組由兩個單元組成的商用零售公寓，近日以1295萬元成交，刷新該棟大樓零售公寓的成交紀錄，也成為長島市社區型商用店面中價格較高的案例之一。

本次交易標的是位於大樓一樓、總面積約1萬6千平方呎的兩個商用零售公寓單元，採打包方式出售。資料顯示，店面目前已全數出租，並由四家長約租戶進駐，包括眼鏡店、美甲店、幼兒學習中心，以及迷你倉儲服務，租戶組合以社區型生活服務為主，主要鎖定周邊新建住宅住戶與上班族的日常需求。

Corte為一棟八層樓高的混合用途建築，地面層規畫為商用零售空間，樓上則為85戶住宅公寓，於2019年完工。大樓鄰近法庭廣場，步行可達多條地鐵線，周邊近年新建住宅、辦公與零售設施密集。

從整體市場來看，長島市住宅與商用不動產在2025年持續保持活躍。地產公司SERHANT統計顯示，2025年第二季長島市共完成173宗公寓成交，較前年同期成長逾六成，其中以一房單位為主，反映年輕專業人士與小家庭對該區居住需求依舊強勁；同期進入簽約階段的公寓數量達171戶，年增約37%，顯示買氣並未因利率與生活成本壓力明顯降溫。

在此背景下，Corte一樓零售公寓的高價成交，被視為長島市發展趨勢的縮影。隨著人口成長、高密度住宅增加及中高收入住戶進駐，托兒、醫療、餐飲與個人服務等生活機能需求同步擴大，也為社區型店面帶來相對穩定的租金收益與長期資產價值。

長島市 地鐵 租金

上一則

紐約市去年交通死亡人數 創新低

下一則

華康會迎新年 舉辦長者暖心禮物派發活動
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

涉黃賭毒？21娃華父宣國軍否認 避談代孕生子一事

涉黃賭毒？21娃華父宣國軍否認 避談代孕生子一事
獨╱21娃父宣國軍 名下商圈涉黃賭毒 他這麼說...

獨╱21娃父宣國軍 名下商圈涉黃賭毒 他這麼說...
駐紐約經文處20年前砸3000萬買舊樓整修 夏立言：太棒了 我會再做一次

駐紐約經文處20年前砸3000萬買舊樓整修 夏立言：太棒了 我會再做一次
駐紐約經文處落成20周年 處長李志強：走進大樓像「回到家」

駐紐約經文處落成20周年 處長李志強：走進大樓像「回到家」

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位