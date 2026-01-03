買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

位於長島市的Corte大樓，近日以1295萬成交一處商用零售公寓，成為長島市社區型商用店面中價格較高的案例之一。(取自谷歌地圖)

長島市 (Long Island City)近期再傳高價商用不動產交易，位於皇后區44大道21-30號的Corte大樓，一組由兩個單元組成的商用零售公寓，近日以1295萬元成交，刷新該棟大樓零售公寓的成交紀錄，也成為長島市社區型商用店面中價格較高的案例之一。

本次交易標的是位於大樓一樓、總面積約1萬6千平方呎的兩個商用零售公寓單元，採打包方式出售。資料顯示，店面目前已全數出租，並由四家長約租戶進駐，包括眼鏡店、美甲店、幼兒學習中心，以及迷你倉儲服務，租戶組合以社區型生活服務為主，主要鎖定周邊新建住宅住戶與上班族的日常需求。

Corte為一棟八層樓高的混合用途建築，地面層規畫為商用零售空間，樓上則為85戶住宅公寓，於2019年完工。大樓鄰近法庭廣場，步行可達多條地鐵 線，周邊近年新建住宅、辦公與零售設施密集。

從整體市場來看，長島市住宅與商用不動產在2025年持續保持活躍。地產公司SERHANT統計顯示，2025年第二季長島市共完成173宗公寓成交，較前年同期成長逾六成，其中以一房單位為主，反映年輕專業人士與小家庭對該區居住需求依舊強勁；同期進入簽約階段的公寓數量達171戶，年增約37%，顯示買氣並未因利率與生活成本壓力明顯降溫。

在此背景下，Corte一樓零售公寓的高價成交，被視為長島市發展趨勢的縮影。隨著人口成長、高密度住宅增加及中高收入住戶進駐，托兒、醫療、餐飲與個人服務等生活機能需求同步擴大，也為社區型店面帶來相對穩定的租金 收益與長期資產價值。