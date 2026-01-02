亞當斯離任前一刻否決19項提案 多涉民生

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
前任市長亞當斯在離任前的最後一刻，行使職權否決了19項在市議會獲得通過的提案。圖為亞當斯1月1日出席新市長曼達尼的就職典禮。(記者馬璿╱攝影)
前任市長亞當斯(Eric Adams)在2025年12月31日卸任前行使最後的否決權，否決了多項市議會表決通過的提案，其中包括為街頭攤販增發牌照、禁止網約車平台隨意封鎖司機、安保人員統一最低工資等多項民生相關的法案。

根據法律，亞當斯的市長任期截至2025年12月31日午夜。他在卸任前的最後一天否決了總共19項提案，其中爭議較大的是「社區採購機會法案」(COPA)，該案旨在讓部分符合要求的多戶型出租房屋屋主在售房前，必須先經由社區土地信託(CLT)或以提供平價住房為使命的非營利機構決定是否購買。COPA提案在市議會經過激烈辯論，最終以贊成票略微過半的結果獲得通過。亞當斯發表聲明稱，這一立法增加「繁文縟節」，會加劇可負擔住房危機。

旨在增發2萬1000張街頭商販牌照的提案亦被亞當斯否決。他表示，該案「與提升勞工階級市民福祉的理念背道而馳」，還會損害小企業的利益。

此外，亞當斯否決的提案還包括禁止聯邦移民執法當局在市懲教機構內設辦公室、禁止網約車平台無故停權司機帳戶、市府機構安保人員與私營公司安保同工同酬、強制房東夏季為租戶提供制冷系統、要求市警應市民要求公開所有警員隨身執法記錄儀所拍攝的影像資料、改革市府稅務留置權拍賣程序以防止欠稅建築內的租戶被驅逐等，均關涉民生議題。

與亞當斯同時卸任的前市議長歐德思(Adrienne Adams)則譴責亞當斯，指他此舉再次證明，保護與支持勞工階級並非亞當斯的優先事項。有望出任下一任議長的梅寧(Julie Menin)表示，她領導的市議會將對這些否決案「研議後續措施」。根據市法，被市長否決的提案可於30天內在市議會重新表決，如獲得超過34票贊成，將可推翻否決，強行完成立法。根據投票紀錄，除COPA法案外，其他被否決的法案得到的贊成票均遠超34票。

亞當斯 網約車 投票

