1月天文盛會 木星土星肉眼可見

記者許君達╱紐約報導
2026年1月，天文愛好者將迎來多場觀測盛宴，包括「木星衝日」以及象限儀座流星雨等。紐約市公園局將舉辦免費觀星活動。(記者許君達╱攝影)
2026年1月，天文愛好者將迎來多場觀測盛宴，包括「木星衝日」以及象限儀座流星雨等。紐約市公園局將舉辦免費觀星活動。(記者許君達╱攝影)

對天文愛好者來說，2026年1月將充滿驚喜。除了木星衝日景觀外，1月還能肉眼看到土星，以及在滿月之夜亦清晰可見的象限儀座(Quadrantids)流星雨，屆時紐約市內多個機構將會組織天文觀測活動。

根據天象預測，太陽系最大的行星木星將在1月10日(周六)達到「衝日」位置。「衝日」指的是木星、地球和太陽正好呈現三點一線狀，太陽的光芒繞過體積較小的地球，完全照射在木星表面，因而木星的反光度呈現最大值；同時，在「衝日」時，木星也正好運行到距離地球軌道較近的位置，因此會在夜空顯得格外大且明亮。美國自然歷史博物館天文學家法赫提(Jackie Faherty)介紹，除了1月10日的「衝日」極大值外，整個1月期間，木星都肉眼可見，是夜空中除了月亮以外最耀眼的天體之一。如果使用雙筒望遠鏡，還有可能見到木星的四顆伽利略衛星。

除木星外，太陽系第二大的土星也將在整個1月期間現身夜空，肉眼可觀測。

1月3日(周六)，象限儀座流星雨將迎來高峰期。雖然當日恰逢滿月之夜，但在光汙染嚴重的紐約市內依舊有可能見到流星。紐約市公園局將於當日夜間在曼哈頓英伍德山公園(Inwood Hill Park)舉辦觀測活動，提供望遠鏡並邀專家導覽。活動將在當日下午5時開始，所有年齡段觀眾皆可參與。此外，市公園局亦將於1月25日(周日)在布碌崙(布魯克林)海洋公園(Marine Park)的鹽沼自然中心(Salt Marsh Nature Center)舉辦觀星活動。

