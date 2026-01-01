腎上腺素等多項平價醫療新法上路

州長霍楚宣布，新的一年將帶有多項平價醫療新法生效。(記者范航瑜╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)2025年12月31日宣布，新的一年將帶有多項平價醫療新法生效。自2026年1月1日起，健康保險 公司須涵蓋醫療上必要的腎上腺素自動注射針筆(EpiPens)，並將年度自付額上限訂為100元，同時必須承保乳癌 篩檢與影像檢查，以及化療期間用於減少掉髮的頭皮冷卻系統費用。

EpiPen主要用於治療可能危及生命的嚴重過敏反應，適用於有過敏性休克風險或病史者，其價格多年來大幅飆升，有報告指出自2007年藥品被Mylan收購以來，價格上漲達600%。過去單隻約60元，如今兩隻一組的售價可超過600元。EpiPen平均保存期限僅約12個月，患者需反覆購買，且醫療建議使用者隨身攜帶兩隻，因單次腎上腺素劑量未必足以應付嚴重過敏反應。新法要求個人與團體市場的健康保險計畫，包括非營利保險與健康管理組織(HMO)，必須承保醫療上必要的EpiPen作為過敏反應的緊急治療，並將相關自付費用的年度上限訂為100元。

乳癌是紐約州 女性最常見的癌症之一，紐約州每年至少有1萬7000名女性被診斷為乳癌，近2400人因此死亡，約每八名女性中就有一人罹患乳癌。乳癌是紐約州女性癌症死亡原因中的第二位，最常見於50歲以上族群。新法修訂「保險法」，要求個人、團體及非營利(含HMO)健康保險計畫，只要醫師建議，即須承保乳癌篩檢與診斷性影像檢查，包括診斷型乳房攝影、乳房超音波與核磁共振。

在紐約工作的華人女性Stefani今年20多歲，她說，華人社群中常有人認為乳癌與情緒有關，「我們華人女性生活中很多苦，生氣就會長乳腺結節」。她提到，一位從小看著她長大的阿姨，兩年前因乳癌去世，她曾就此就醫，但家庭醫師考量她年齡尚輕、罹癌機率較低，僅進行觸診，並未安排影像檢查。她也指出，許多醫師在這個年齡層並不建議做進一步檢查，但若保險能全額承擔，可能會有更多醫生願意提供檢查。