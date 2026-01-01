我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

LIRR票價1月4日起調漲 地鐵公車單程3元

記者高雲兒╱紐約報導
自2026年1月4日起，長島鐵路及紐約市公共交通系統將同步實施新一輪票價與售票政策調整，通勤族不僅要付更多車資，購票與用票規則也將出現多年來最大幅度的變動。(記者高雲兒╱攝影)
大都會運輸署(MTA)宣布，自2026年1月4日(周日)起，長島鐵路(LIRR)及紐約市公共交通系統將同步實施新一輪票價與售票政策調整，通勤族不僅要付更多車資，購票與用票規則也將出現多年來最大幅度的變動，而陪伴紐約人逾30年的地鐵卡，也將在2025年最後一天停止販售。

MTA表示，本次調整目標是將整體票務收入提高約4%，但部分乘客的實際支出漲幅可能更高。長島鐵路月票與周票平均上漲約4.5%，部分車票類型漲幅最高可達8%。以常見路線為例，長島希克斯維爾(Hicksville)至賓州車站(Penn Station)的月票，將由287元調升至299.75元。MTA官員說，即使調漲後，長島鐵路月票價格仍低於2019年水準，原因是鐵路局在疫情後曾為刺激客流，於2022年下調月票價格10%。

另一方面，為遏止逃票情況，LIRR大幅縮短單程票有效期限。無論紙本或電子車票，皆將由原本最長60天有效，改為「購買隔日凌晨4時失效」，即使列車員未查票也不例外。此外，對於經常上車後才啟用或購買手機票的乘客，鐵路局將加收8元附加費。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，部分逃票屬「非刻意」或「機會性」，新措施是為了確保制度公平，讓所有人都付出應有車資。

對部分乘客而言，新方案也帶來優惠。長島鐵路首次將敬老與身心障礙優惠票，擴大至早晨尖峰時段；家庭票則放寬至17歲以下兒童，只要與購票成人同行，即可享1元優惠票價。鐵路局同時取消來回票與10次票，改推出「14天內搭乘10次送1次」方案，以及全新的日票，讓乘客在特定區間內以低於兩張尖峰單程票的價格，當日不限次數搭乘。

在紐約市地鐵與公車方面，單程票價將由2.9元上調至3元，隨著地鐵Metrocard退場，取而代之的是OMNY的「七日12次封頂」機制，乘客在七天內支付12次車資後，其餘行程皆為免費，每周最高支出不超過35元。紐約市地鐵卡方面，MTA將於2025年12月31日售出最後一張新卡，但官方尚未公布全面停用日期；2026年初仍將接受刷卡乘車一段時間。

最後，MTA轄下七座橋梁與兩條隧道的過路費，將一口氣上調7.5%。以皇后區中城隧道(Queens Midtown Tunnel)與窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)為例，E-ZPass用戶通行費將由6.94元調升至7.46元，未使用E-ZPass者則由11.19元增至12.03元。

