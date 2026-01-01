我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

美國味全「包裝新樣貌」繪畫賽 收件延至1月20日

記者戴慈慧／紐約報導
評審之一施德嫻(Te-Sian Shih)，作品曾榮獲美國Muse Design Awards金獎，並多次受邀擔任國際設計競賽評審。（主辦單位提供）
世界日報與美國味全公司聯合主辦的「2025美國味全繪畫比賽」近日宣布賽程更新，為讓全美青少年參賽者有更充裕的時間構思與完成作品，主辦單位決定將截稿日期延長至2026年1月20日。本屆比賽以「包裝新樣貌」為主題，邀請18歲及以下的年輕創作者，透過食品包裝設計，培養對商業設計規範與美學實踐的初步認識。

主辦單位指出，本次比賽特別聚焦包裝設計的實務面向，參賽者須從「豬肉煎餃」、「上海式豬蝦春捲」、「港式叉燒包」等八款指定產品，或任一味全產品中擇一進行創作，並於包裝設計中清楚標示產品名稱，符合基本包裝規範。藉此引導青少年在藝術表現之外，理解商業設計的實際需求，培養專業意識。

作品規格方面，參賽作品須為11英吋乘14英吋的直式彩色手繪原作，可使用鋼筆、鉛筆、水彩或油彩等傳統媒材，不接受數位創作或攝影作品，強調手繪創作的表現力與原創性。

評審陣容方面，主辦單位已公布前兩位評審人選，皆為活躍於紐約藝術與設計界的華裔專業人士。其一為知名品牌包裝設計師施德嫻(Te-Sian Shih)，作品曾榮獲美國Muse Design Awards金獎，並多次受邀擔任國際設計競賽評審；另一位為策展人、作家及藝術教師詹子瑩(Naomi Chan)，持有紐約視覺藝術學院策展實踐碩士學位，其創作曾於2024年登上紐約市LinkNYC電子看板。第三位評審人選將於近日公布。

本次比賽依年齡分組評選，首獎獎金350元，另設第二至第四名及佳作獎，以鼓勵具潛力的年輕創作者。參賽者可於2026年1月20日前，透過線上表單上傳作品( https://www.surveycake.com/s/zpe2Y )或郵寄至指定地點。活動詳情可洽世界日報活動組，電話(718)746-8889，分機213。

世界日報 紐約市 煎餃

