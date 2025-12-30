史島擬增14哩貨車路線 民代和環保團體反彈

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
圖中綠線位市交通局擬議在史島增加的貨車路線。(市交通局)
圖中綠線位市交通局擬議在史島增加的貨車路線。(市交通局)

市交通局(DOT)近日公布了一項自1970年代以來最大規模的貨運網絡重新設計方案。這份旨在「平衡貨運需求與社區福祉」的提案，計畫在史泰登島新增約14哩的貨車路線，而且史島是五大區中唯一貨車路線不減反增的區。交通局的這一提案在當地社區與環保團體中引其強烈反響，各界擔心新增路網將加劇交通擁堵，並對空氣品質造成長期負面影響。

根據交通局的報告，這項重新設計方案是為了滿足電子商務興起帶來的貨運需求。在新增的14哩貨車路線中，最核心的部分位於「韓戰老兵大道」(Korean War Veterans Parkway)。該路段預計從外橋交叉路口(Outerbridge Crossing)延伸至里士滿大道(Richmond Avenue)，占該區新增里程近75%。交通局認為，將這條原本限制貨車通行的公路納入貨運路網，能有效引導卡車避開狹窄的居民街道，改善道路連通性。其餘新增路段則集中在西岸與南岸，這些改動主要是為了銜接現有的西岸高速公路。

報告指出史島正面臨前所未有的物流擴張。位於里士滿谷(Richmond Valley)的「One Nassau Place」與位於羅斯維爾(Rossville)的「2807 Arthur Kill Road」是區內最新的兩大巨型倉儲建設計畫。交通局預測，在這些開發案推動下，史丹頓島西岸的貨運活動將激增達50%。

面對即將湧入的卡車潮，南岸民選官員已向即將上任的市長喊話，要求優先進行亞瑟基爾路(Arthur Kill Road)的拓寬工程。市議員博雷利(Joe Borelli)直言，相關工業項目已獲批甚至動工，但周邊基礎設施卻顯然跟不上。「不要先建設設施，後修補道路」，博雷利說，「我們不能在沒有相應基礎設施配套的情況下，就把南岸變成一條卡車走廊」。

然而，非營利組織「紐約市環境正義聯盟」(NYC Environmental Justice Alliance)的高級交通規畫師加西亞(Kevin Garcia)指出，「我們原先期望透過整合路網，讓貨車遠離居民區並減少貨車總量」，「但現在我們深感擔憂，允許更多道路通行貨車只會讓當地的卡車流量與空氣汙染變壞」。

該提案後續將進入市交通局的規則制定流程與公聽流程。如何在支持經濟發展與維護居民生活品質間取得平衡，將成為2026年市府在史島增加貨運線路方面要面對的難題。

紐約市 史泰登島 空氣汙染

