楊淑卿一生投入台灣民主 僑界弔唁送別

快訊

記者劉梓祁╱紐約報導
僑界人士27日齊聚法拉盛送別楊淑卿，各界追思其一生投入台灣民主事務。(記者劉梓祁╱攝影)
長年旅居美國、深受台美僑界敬重的楊淑卿(Shew-Ching Sharon Huang)於10日辭世，享壽73歲，家屬於27日在法拉盛舉行告別式，吸引大量僑界人士、親友與社團代表到場弔唁。

楊淑卿出生於1952年3月11日，據民進黨美東黨部所整理的資料，她自青年時期即關注公共事務，1970年代與夫婿黃再添旅居美國後，投身海外台灣人運動，長期參與推動台灣民主、提升台灣國際能見度的相關工作。

楊淑卿辭世後，各界陸續表達哀悼。民主進步黨主席、台灣總統賴清德及前總統蔡英文辦公室均致送慰問文，肯定她一生為台灣民主所作的奉獻，並感念她在海外持續守護台灣、連結國際社會的努力。

賴清德寫道，「猶記2023年赴紐約時，淑卿嫂與再添兄給予我的溫暖支持。每當從政遇到困難，想到海外台僑這份永不放棄的精神，我就對台灣充滿信心。淑卿的精神如燈塔，照亮台灣民主前行之路。感謝您一生耕耘，為後世鋪設自由之路。願您安息，請再添兄與家人節哀。」

此外，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強亦代表僑務委員長徐佳青向家屬致送弔唁狀。

同時到場的州參議員劉醇逸(John Liu)在致辭中回憶，自己與楊淑卿相識近40年，形容她始終充滿能量與樂觀精神，無論面對順境或逆境，總是以正向態度影響身邊的人。他表示，楊淑卿長年投入公共事務與選舉工作，是社區中一股穩定而堅定的力量，其對台灣自由民主的信念，直到生命最後一刻都未曾動搖。

此外，台灣人社團聯合會召集人賴弘典、民進黨美東黨部主委莊振輝、台美文藝協會執行長李美華等人亦先後致辭，肯定楊淑卿在僑界、文化及公共事務領域的長期付出。

