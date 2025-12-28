佛光山「環保小英雄」藝展 倡從心做起

佛光山紐約道場秉持星雲大師「環保從心保做起」與「人間佛教生活化」的理念，於27日舉辦「環保小英雄藝術展暨心靈藝術坊」。(記者高雲兒╱攝影)

佛光山紐約道場秉持星雲大師 「環保從心保做起」與「人間佛教生活化」的理念，27日舉辦「環保小英雄藝術展暨心靈藝術坊」，透過兒童藝術創作與親子 互動，引導大眾從內在覺照出發，將環保理念落實於日常生活。

活動延續先前舉辦的「環保小英雄」繪畫比賽，在完成評選與頒獎後，進一步以展覽與藝術體驗方式，讓孩子的創作走入公共空間，也讓環保不再停留於口號，而成為可被感受與實踐的生活態度。

本次展覽以「環保小英雄」為主題，展出17件藝術家作品及29件兒童創作，內容涵蓋守護瀕危動物、關懷海洋生態、反思污染問題，並描繪對清淨能源與永續未來的想像。孩子們以純真筆觸表達對地球與眾生的關懷，流露自然的憐惜之情，呼應佛教「同體共生」的生命觀，活動當日吸引70餘位家長與兒童參與，現場氣氛溫暖而平和。

佛光山紐約道場監院有霖法師說，佛教所談的環保，不僅是外在環境的改善，更是內在心念的淨化。星雲大師強調「環保要從心保做起」，唯有從調伏自心、培養慈悲與覺照著手，才能為社會帶來長遠的清淨。孩子們透過藝術表達善念，正是心靈環保最自然的實踐。

活動亦邀請多位藝術家與心靈療癒藝術家參與，包括黃玉琳、Arrushi Chakraborty、Moyuru Shiroma、Ema Lauren及李知知。藝術家Moyuru表示，孩子的畫作未經修飾，卻蘊含真誠的關懷，「藝術能成為喚起善念與環境意識的重要力量」。黃玉琳也說，佛光山長期以藝術作為弘法橋梁，使理念更容易被理解並落實於生活。