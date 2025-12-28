我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

佛光山「環保小英雄」藝展 倡從心做起

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛光山紐約道場秉持星雲大師「環保從心保做起」與「人間佛教生活化」的理念，於27日舉辦「環保小英雄藝術展暨心靈藝術坊」。(記者高雲兒╱攝影)
佛光山紐約道場秉持星雲大師「環保從心保做起」與「人間佛教生活化」的理念，於27日舉辦「環保小英雄藝術展暨心靈藝術坊」。(記者高雲兒╱攝影)

佛光山紐約道場秉持星雲大師「環保從心保做起」與「人間佛教生活化」的理念，27日舉辦「環保小英雄藝術展暨心靈藝術坊」，透過兒童藝術創作與親子互動，引導大眾從內在覺照出發，將環保理念落實於日常生活。

活動延續先前舉辦的「環保小英雄」繪畫比賽，在完成評選與頒獎後，進一步以展覽與藝術體驗方式，讓孩子的創作走入公共空間，也讓環保不再停留於口號，而成為可被感受與實踐的生活態度。

本次展覽以「環保小英雄」為主題，展出17件藝術家作品及29件兒童創作，內容涵蓋守護瀕危動物、關懷海洋生態、反思污染問題，並描繪對清淨能源與永續未來的想像。孩子們以純真筆觸表達對地球與眾生的關懷，流露自然的憐惜之情，呼應佛教「同體共生」的生命觀，活動當日吸引70餘位家長與兒童參與，現場氣氛溫暖而平和。

佛光山紐約道場監院有霖法師說，佛教所談的環保，不僅是外在環境的改善，更是內在心念的淨化。星雲大師強調「環保要從心保做起」，唯有從調伏自心、培養慈悲與覺照著手，才能為社會帶來長遠的清淨。孩子們透過藝術表達善念，正是心靈環保最自然的實踐。

活動亦邀請多位藝術家與心靈療癒藝術家參與，包括黃玉琳、Arrushi Chakraborty、Moyuru Shiroma、Ema Lauren及李知知。藝術家Moyuru表示，孩子的畫作未經修飾，卻蘊含真誠的關懷，「藝術能成為喚起善念與環境意識的重要力量」。黃玉琳也說，佛光山長期以藝術作為弘法橋梁，使理念更容易被理解並落實於生活。

同步舉行的「心靈藝術坊」安排親子共同參與，透過創作描繪情緒與內在感受，讓孩子學習表達，家長練習傾聽，將「觀照自心」的精神自然帶入家庭。

佛光山紐約道場秉持星雲大師「環保從心保做起」與「人間佛教生活化」的理念，27日舉...
佛光山紐約道場秉持星雲大師「環保從心保做起」與「人間佛教生活化」的理念，27日舉辦「環保小英雄藝術展暨心靈藝術坊」。(記者高雲兒╱攝影)
活動當日吸引70餘位家長與兒童參與，現場氣氛溫暖而平和。(記者高雲兒╱攝影)
活動當日吸引70餘位家長與兒童參與，現場氣氛溫暖而平和。(記者高雲兒╱攝影)

星雲大師 親子

上一則

解財務危機 「瑪摩利」加入市醫院系統

下一則

華裔少女遭猥褻 警緝布碌崙男嫌
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華埠巴士打街和堅尼路交口信息亭 徵藝術家重新設計

華埠巴士打街和堅尼路交口信息亭 徵藝術家重新設計
教堂與寺院

教堂與寺院
不可思議的緣

不可思議的緣
新北攜手舊金山藝術高中 首創藝術雙聯學制取台美文憑

新北攜手舊金山藝術高中 首創藝術雙聯學制取台美文憑

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...