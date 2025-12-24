曼達尼、亞當斯 同日接連宣布消防局長人選

邦西諾(中)擔任主管期間，負責指揮4300多名EMS人員，每年回應約150萬起通報，並在疫情期間帶領EMS面對前所未有的通報量。她也是市消防局EMS營運主管中的首位女性，和首位公開出櫃的LGBTQ+人士。(取自FDNY官方Flickr)

候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)23日與市長亞當斯 (Eric Adams)接連宣布消防局長，先後僅相差一小時，亞當斯的任命僅將維持至曼達尼1月1日就職為止。曼達尼任命的邦西諾(Lillian Bonsignore)是消防局31年資歷的老將，曾在新冠疫情 期間領導部門的緊急醫療服務(EMS)體系，她也是市消防局EMS營運主管中的首位女性，和首位公開出櫃的性少數(LGBTQ+)人士。

曼達尼下午1時公布將任命邦西諾出任消防局長。「邦西諾在新冠疫情期間展現出的冷靜而果斷的領導力，正是紐約市目前所需要的，」曼達尼表示。下午2時，亞當斯舉行儀式，為消防局第一副局長、同樣擁有36年資歷的格拉(Mark Guerra)宣誓就任消防局長。亞當斯為此時機辯護，表示公共安全「不會放假」。格拉將暫時接替消防局長塔克(Robert Tucker)，後者已在曼達尼當選後一天遞交辭呈，並於12月19日生效。

同為女性局長的前消防局長卡瓦納(Laura Kavanagh)肯定了曼達尼的選擇。卡瓦納曾在亞當斯任內擔任代理局長十個月，隨後獲正式任命。她指出邦西諾對消防局「B-HEARD」計畫相當熟悉。該計畫在部分911通報中派遣心理健康專業人員，曼達尼亦支持該方案。卡瓦納表示，她親眼見證邦西諾畢生對消防局的投入，包括在疫情前線的工作，以及為長期被忽視的EMS加薪奔走。

邦西諾擔任主管期間，負責指揮4300多名EMS人員，每年回應約150萬起通報，並在疫情期間帶領EMS面對前所未有的通報量。其任命正值EMS人員因薪資問題，與市府陷入長達數年的合約爭議之際。緊急醫療技術員(EMT)起薪最低僅3萬6330元，相較之下，消防員起薪為5萬4122元。五年後，醫療技術員薪資上限為7萬6028元，而消防員則可超過10萬5000元。EMS工會已對市府提起集體歧視訴訟，指控薪資落差源於對EMS人員的偏見，該群體以女性與有色人種為主。