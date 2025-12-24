我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

曼達尼、亞當斯 同日接連宣布消防局長人選

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邦西諾(中)擔任主管期間，負責指揮4300多名EMS人員，每年回應約150萬起通報，並在疫情期間帶領EMS面對前所未有的通報量。她也是市消防局EMS營運主管中的首位女性，和首位公開出櫃的LGBTQ+人士。(取自FDNY官方Flickr)
邦西諾(中)擔任主管期間，負責指揮4300多名EMS人員，每年回應約150萬起通報，並在疫情期間帶領EMS面對前所未有的通報量。她也是市消防局EMS營運主管中的首位女性，和首位公開出櫃的LGBTQ+人士。(取自FDNY官方Flickr)

候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日與市長亞當斯(Eric Adams)接連宣布消防局長，先後僅相差一小時，亞當斯的任命僅將維持至曼達尼1月1日就職為止。曼達尼任命的邦西諾(Lillian Bonsignore)是消防局31年資歷的老將，曾在新冠疫情期間領導部門的緊急醫療服務(EMS)體系，她也是市消防局EMS營運主管中的首位女性，和首位公開出櫃的性少數(LGBTQ+)人士。

曼達尼下午1時公布將任命邦西諾出任消防局長。「邦西諾在新冠疫情期間展現出的冷靜而果斷的領導力，正是紐約市目前所需要的，」曼達尼表示。下午2時，亞當斯舉行儀式，為消防局第一副局長、同樣擁有36年資歷的格拉(Mark Guerra)宣誓就任消防局長。亞當斯為此時機辯護，表示公共安全「不會放假」。格拉將暫時接替消防局長塔克(Robert Tucker)，後者已在曼達尼當選後一天遞交辭呈，並於12月19日生效。

同為女性局長的前消防局長卡瓦納(Laura Kavanagh)肯定了曼達尼的選擇。卡瓦納曾在亞當斯任內擔任代理局長十個月，隨後獲正式任命。她指出邦西諾對消防局「B-HEARD」計畫相當熟悉。該計畫在部分911通報中派遣心理健康專業人員，曼達尼亦支持該方案。卡瓦納表示，她親眼見證邦西諾畢生對消防局的投入，包括在疫情前線的工作，以及為長期被忽視的EMS加薪奔走。

邦西諾擔任主管期間，負責指揮4300多名EMS人員，每年回應約150萬起通報，並在疫情期間帶領EMS面對前所未有的通報量。其任命正值EMS人員因薪資問題，與市府陷入長達數年的合約爭議之際。緊急醫療技術員(EMT)起薪最低僅3萬6330元，相較之下，消防員起薪為5萬4122元。五年後，醫療技術員薪資上限為7萬6028元，而消防員則可超過10萬5000元。EMS工會已對市府提起集體歧視訴訟，指控薪資落差源於對EMS人員的偏見，該群體以女性與有色人種為主。

曼達尼 亞當斯 疫情

上一則

第一屆《我就是歌手K歌之皇》紐約美東總決賽圓滿舉行

下一則

劉巧怡出席大頸圖書館亞太裔新藏書發布 中學生獲表揚
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康

紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康
紐約市長亞當斯告別演說：4年政績不完美但真實

紐約市長亞當斯告別演說：4年政績不完美但真實
牽制曼達尼？ 亞當斯任命共和黨人加入教育政策小組

牽制曼達尼？ 亞當斯任命共和黨人加入教育政策小組
美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅

美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍