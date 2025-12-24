人口10年增6成 長島市為皇后區成長熱點

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
根據長島市夥伴關係組織近日公布的2025年度報告，長島市在過去一年中，人口、就業和商業活動都持續成長。(記者劉梓祁／攝影)
根據長島市夥伴關係組織(Long Island City Partnership，LICP)近日公布的2025年度報告，皇后區長島市在過去一年中，人口、就業和商業活動都持續成長。隨著社區快速發展，當地的商業改進區(LIC BID)也在今年完成歷來最大規模的擴展，顯示公共服務與社區管理需求明顯增加。

報告指出，LIC BID自今年1月2日起正式擴大服務範圍，面積成為全市最大的商業改進區。新納入的區域包括北方大道、12街，以及Sunnyside Yard以東一帶，服務範圍進一步向東西延伸。

在人口和就業方面，長島市仍是紐約市成長最快的地區之一。報告顯示，2013年至2023年間，核心長島市地區人口增加約60%，成長速度遠高於皇后區及全市平均。就業人數方面，2011年至2022年間增加約40%，顯示當地在疫情後已逐步回穩，經濟活動恢復力道穩定。

商業方面，截至2025年11月，長島市約有6900家本地企業，涵蓋零售、辦公及工業類型。隨著BID擴展，目前服務商戶超過750家，其中約40家是今年新開業。報告同時指出，今年第三季商業店面空置率約為7.1%，明顯低於全市平均的11.7%，顯示當地商業需求仍保持活絡。

在支援商家方面，LICP今年持續提供各項協助服務，包括融資諮詢、政府程序協助及營運支援，全年共協助127家企業，其中不乏少數族裔及女性經營的商家。

此外，LICP也參與多項城市規畫與政策討論，包括協助推動OneLIC社區計畫。該計畫已獲市議會通過，未來預計為社區帶來約1萬4700個住宅單位，並新增學校席位與公共開放空間。

在公共環境方面，LIC BID的清潔團隊全年累計超過2萬3000小時的街道清潔工作，並透過311系統通報非法傾倒、道路維護等問題，協助改善街區環境。

報告也提到，隨著居民與訪客人數增加，交通、人行空間及公共設施的需求同步上升。LICP表示，未來一年將繼續與市府及州府合作，推動交通研究、公共空間改善及經濟發展計畫，以回應社區成長帶來的各項挑戰。

