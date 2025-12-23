霍楚否決地鐵2人車組法案 引發工會反彈

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前以成本為由，否決一項由州議會通過、原本將要求紐約市地鐵每列列車始終配備至少一名司機與一名乘務員配置的提案。(記者馬璿／攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前以成本為由，否決一項由州議會通過、原本將要求紐約市地鐵 每列列車始終配備至少一名司機與一名乘務員配置的提案。此舉雖引發工會不滿，但預算監督團體對此表示支持，認為一名員工運行列車是「幾乎世界上所有其他運輸系統使用的全球標準」。

該法案「S4091」由布碌崙(布魯克林)的州參議員帕克(Kevin Parker)提出，要求所有行駛的地鐵列車包含至少司機與乘務員兩名員工，以增進安全與乘客服務。支持者、特別是為此案爭取數十年的運輸工人工會(TWU)指出，兩人車組不僅是提升安全的必要措施，也是大多數紐約市工作者的共同期待。工會主席塞繆爾森(John Samuelsen)甚至批評州長的否決決定帶有階級偏見，並暗示霍楚此舉可能會讓其在明年州長競選中引發運輸工人的反彈。

然而，州長在否決聲明中指出，現代地鐵運作可由一名司機安全執行，並強調該法案每年可能增加高達1000萬元的營運成本，可能導致服務水準下降，並限制大都會運輸署(MTA)更新新型車輛與現代號誌系統的能力。霍楚也在聲明中提及，近期地鐵系統重大犯罪案件較去年下降約5.2％，比2019年更下降約14.4％，在一定程度上已反映現行運作與治安措施的成效。

監管機構公民預算委員會(Citizens Budget Commission)總裁萊恩(Andrew Rein)則認為霍楚否決這項法案的決定「是完全正確的」。他表示，一名員工運行列車是「幾乎世界上所有其他運輸系統使用的全球標準」，並能在節省資金的同時提供同等良好的服務。

目前MTA與工會的現行合約已要求部分車種配備兩人車組，但新法案將擴大此要求至所有目前與未來的路線。過去紐約大學馬龍城市管理研究所(NYU's Marron Institute of Urban Management)的一項研究中指出，全球36個城市、400條地鐵與通勤鐵路線中，少於6.25％使用兩人車組。