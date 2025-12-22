2026年春季卓越獎學金 開放申請

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，2026年春季學期「卓越獎學金」(Excelsior Scholarship)申請開放。(取自州長辦公室)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)宣布，2026年春季學期「卓越獎學金」(Excelsior Scholarship)申請已開放。此次春季申請適用於計畫於2026年春季以全日制身分就讀紐約州立大學(SUNY)或市立大學(CUNY)兩年制或四年制學院的學生，錯過今年秋季申請的學生也可申請。

霍楚表示，卓越獎學金每年協助數以萬計的學生實現免學費上大學，並強化州內教育可負擔性。「這項計畫鞏固了州府確保所有符合資格的學生都能在無債壓力下取得學位的承諾；投資學生，就是投資家庭、社區與州的未來。」

申請卓越獎學金者須符合多項條件。聯邦調整後家庭總年收入不超過12萬5000元、於州大或市大全職攻讀學士學位、在核准的修課計畫中每年至少完成30學分，並在獲獎年數相同的期間內在紐約州居住並工作。此外符合聯邦助學資格的學生，必須完成聯邦學生助學申請(FAFSA)及州學費補助計畫(TAP)申請。2026年春季卓越獎學金申請將開放至2026年2月3日(周二)，相關資訊與申請可至hesc.ny.gov/excelsior查詢。

此外，CUNY也提供多項與亞裔 相關的獎學金。CUNY亞裔與亞洲研究所(Asian American╱Asian Research Institute，以下簡稱AAARI)的譚閩生獎學金(CUNY Thomas Tam Scholarship)以CUNY亞裔研究所創辦人譚閩生(Thomas Tam)為名設立。該獎學金為符合條件的學生頒發1000元，以表彰他們在健康、教育、文化、媒體等領域在亞裔社區問題上的積極貢獻。該獎學金截止日期為明年1月5日(周一)。更多信息可訪問官網：aaari.info/2025tamscholarship/