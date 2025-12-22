繁榮布碌崙 8大道派送孩子聖誕禮

繁榮布碌崙協會節日活動主辦方為小朋友做氣球玩具。(記者胡聲橋╱攝影)

繁榮布碌崙 (布魯克林)協會(BBA)攜手民選官員辦公室和各社區組織，於21日在布碌崙8大道 派發各類玩具禮物，還組織了兒童文藝體育表演、機構設攤介紹實用信息以及抽獎等豐富多彩的活動，共同慶祝聖誕節和新年的到來。

這次節日禮物派送活動於21日上午11時在8大道交66街的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行。繁榮布碌崙協會主席黃啟旺在致辭中說，隨著聖誕節和新年的來臨，他們也感受到了許多家庭在生活中的壓力，以及家長們最真實、最迫切的需求。為了讓孩子們度過一個快樂的節日，他們在短時間內籌畫了這次活動，希望通過派送禮物把溫暖真正送到8大道社區的家裡。黃啟旺還對所有贊助商和合作夥伴，各位民意代表的辦公室，布碌崙地區檢察官辦公室以及市警察局的支持表示感謝。

除了派送禮物，兒童舞蹈團體和武術團體紛紛上台表演節目，主辦方還安排了製作氣球玩具、畫臉、做首飾和下西洋棋等各種活動。主辦者最後還在現場舉行了抽獎活動，幸運者的獎品是滑板。各社區機構也紛紛藉此機會在現場擺攤，介紹各類實用信息並向孩子派送小禮物。

州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)和州參議員陳學理(Steve Chan)出席了這次活動，他們在致辭中祝願孩子們都能度過開心的節日季，享受童年的美好時光。國會眾議員高德曼(Dan Goldman)的代表、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)的代表邢文晴、市議員莊文怡(Susan Zhuang)的代表謝曉瓊、州眾議員寇頓(William Colton)的代表賀立寧等都參加了這次活動。