繁榮布碌崙 8大道派送孩子聖誕禮

快訊

記者胡聲橋╱紐約報導
繁榮布碌崙協會節日活動主辦方為小朋友做氣球玩具。(記者胡聲橋╱攝影)
繁榮布碌崙(布魯克林)協會(BBA)攜手民選官員辦公室和各社區組織，於21日在布碌崙8大道派發各類玩具禮物，還組織了兒童文藝體育表演、機構設攤介紹實用信息以及抽獎等豐富多彩的活動，共同慶祝聖誕節和新年的到來。

這次節日禮物派送活動於21日上午11時在8大道交66街的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行。繁榮布碌崙協會主席黃啟旺在致辭中說，隨著聖誕節和新年的來臨，他們也感受到了許多家庭在生活中的壓力，以及家長們最真實、最迫切的需求。為了讓孩子們度過一個快樂的節日，他們在短時間內籌畫了這次活動，希望通過派送禮物把溫暖真正送到8大道社區的家裡。黃啟旺還對所有贊助商和合作夥伴，各位民意代表的辦公室，布碌崙地區檢察官辦公室以及市警察局的支持表示感謝。

除了派送禮物，兒童舞蹈團體和武術團體紛紛上台表演節目，主辦方還安排了製作氣球玩具、畫臉、做首飾和下西洋棋等各種活動。主辦者最後還在現場舉行了抽獎活動，幸運者的獎品是滑板。各社區機構也紛紛藉此機會在現場擺攤，介紹各類實用信息並向孩子派送小禮物。

眾議員鄭永佳(Lester Chang)和州參議員陳學理(Steve Chan)出席了這次活動，他們在致辭中祝願孩子們都能度過開心的節日季，享受童年的美好時光。國會眾議員高德曼(Dan Goldman)的代表、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)的代表邢文晴、市議員莊文怡(Susan Zhuang)的代表謝曉瓊、州眾議員寇頓(William Colton)的代表賀立寧等都參加了這次活動。

紐約華人聯合會會長陳繼華和美國警民社安協會會長陳旭發言時祝願8大道華人家庭節日快樂，生活幸福。社區人士羅添福、鄭修淦、李志波、周國東、Henry Lin、梁華釗等也都出席了活動。

繁榮布碌崙協會節日活動主辦方為小朋友派發節日禮物。(記者胡聲橋╱攝影)
繁榮布碌崙協會在布碌崙8大道派發節日禮物並組織多項節日活動。(記者胡聲橋╱攝影)
