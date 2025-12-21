我的頻道

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

紐約車險年均逾4000元 民團促州府介入

記者高雲兒╱紐約報導
約25名公民團體「紐約為改變而行動社區組織」成員，18日在市政廳地鐵站向通勤族派發傳單，抗議紐約汽車保險費用居高不下。(該組織提供)

約25名公民團體「紐約為改變而行動社區組織」(New York Communities for Change)成員，18日身穿「小氣鬼」(Grinch)造型，在市政廳地鐵站向通勤族派發傳單，抗議紐約汽車保險費用居高不下，表示高昂保費正侵蝕一般家庭的生活與節日開支。

傳單以「HO HO – NO」為標語，提醒民眾，紐約司機平均每月需支付約333元汽車保險費。活動人士隨後前往州長霍楚(Kathy Hochul)位於市政廳附近的辦公室外繼續派發傳單，呼籲州府正視車險費率連年上漲的問題，並盡快採取相關措施，減輕民眾負擔。

根據該團體整理的數據，紐約居民汽車全險年均保費高達4031元，遠高於全國平均的2400元；即使是最低保障方案，年費也介於1700至2700元之間，超出全國平均水準一倍以上。今年紐約車險保費平均上漲13.5%，屬全國漲幅最高地區之一，而全國平均漲幅約為7%。

組織成員亞歷克西斯(David Alexis)表示，對不少家庭而言，每月333元並非小數目，「這筆錢原本可以用來準備節日禮物，或讓一家人好好吃頓飯，但現在卻被迫用來繳保險費。我們希望州府正視這個問題，別再讓飛漲的車險費用壓垮工薪家庭。」他還說，333元相當於四口之家一周的雜貨費、約100份學校午餐，或一整學年的文具開銷，如今卻必須投入在汽車保險上，而非基本生活所需。

主辦單位表示，此次行動旨在引起公眾對高車險問題的關注，並鼓勵市民向州府表達訴求。傳單上也附有可直接聯繫州長辦公室的電話，希望州府能在下一個節日季來臨前，提出實質紓困措施。

亞歷克西斯補充說，隨著保費不斷上漲，他已被迫放棄從事網約車司機的工作。他認為，紐約人不應為了勉強維持生活而每周工作超過60小時、同時打兩、三份工，州府需要為紐約的「可負擔性危機」提出真正可行的解決方案。

保費 保險 車險

