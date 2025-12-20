我的頻道

斯特凡尼克叫停州長選戰 不再尋求連任國會 受關注

記者高雲兒╱紐約報導
原本有意競逐紐約州長的聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)，19日宣布叫停競選活動，並表示將不再尋求連任聯邦眾議員。(美聯社)
原本有意競逐紐約州長的聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)，19日宣布叫停競選活動，並表示將不再尋求連任聯邦眾議員。(美聯社)

原本有意競逐紐約州州長的聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)，19日突然宣布叫停其州長競選活動，並表示將不再尋求連任聯邦眾議員，消息在紐約州共和黨內引發關注。

斯特凡尼克於聖誕節前夕在社群平台X發文說，她在節日期間與家人討論後，慎重作出這項決定。她表示，叫停競選與不再連任國會，對家庭而言都是不輕鬆的選擇，但經過深思熟慮後，仍認為這是目前最合適的決定。

斯特凡尼克在聲明中指出，盡管團隊有信心在共和黨州長初選中取得壓倒性勝利，但在紐約這樣政治結構複雜、選情艱困的州，耗費明年上半年時間與支持者資源，進行一場冗長且不必要的黨內初選，並非有效運用時間與資源的方式。

她的退選，也使共和黨避免了一場可能激烈的州長初選內戰。外界原本預期，斯特凡尼克可能將與納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)角逐2026年州長選舉的共和黨提名。在她宣布叫停選戰前，黨內已流傳她可能最終不會正式投入州長競逐的消息。

根據近期民調，盡管超過半數紐約州選民表示希望更換現任州長，但民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)在假設對戰斯特凡尼克或布萊克曼的情況下，統計顯示仍保持領先。

總統川普在州長共和黨內初選逐漸升溫之際，對斯特凡尼克與布萊克曼之間的潛在競逐保持中立，他曾公開表示，兩人都是他的朋友，也是優秀人選，不希望看到黨內參選人彼此消耗，影響整體選情。此外，斯特凡尼克過去曾被視為出任美國駐聯合國大使的人選之一，但川普隨後撤回相關提名，以確保共和黨在聯邦眾議院中維持本就相當微弱的多數席次。

斯特凡尼克的最新動向，相信將為紐約州2026年州長選戰增添變數，也勢將影響共和黨後續的人選布局與選戰策略。

