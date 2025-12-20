社區優先購買法審議 民代、房東集結抗議

民代聯合紐約物業業主、房東等人18日於曼哈頓市政廳集會示威，反對市議會正在審議的「社區優先購買法」。(陳學理辦公室提供)

民代聯合紐約小型物業業主協會(Small Property Owners of NY)與紐約不動產管理協會(Real Estate Management of NY)18日於曼哈頓 市政廳集會示威，反對市議會正在審議的「社區優先購買法」(Community Opportunity to Purchase Act，COPA)立法。該提案將賦予經市住房保護與發展局(HPD)認證合格機構，在住宅物業出售時擁有優先出價的權利，反對者認為，該提案恐將對合法業主造成長時間交易延宕，並增加行政負擔與法律等風險，且未來若想將房產出售與轉讓家人也可能受限。

目前市議會審議中的COPA架構，主要由第902、902-A及902-B號法案組成。根據摘要，902號提案要求業主出售前應通報HPD，讓合格機構能首先出價及配對其他競爭性出價的權利，補充提案則將適用範圍擴及住宅建築與住宅用地，提供合格機構更長的購買時程，而針對多戶住宅，提案則給予合格非營利機構較短的表態與出價時程，並設有財務困難豁免。業主若未依規通報或拒絕履行程序，擬面臨最高3萬元民事罰款。

對此，布碌崙 (布魯克林)州參議員陳學理與抗議者聚集在市政廳，高舉標語要求市議會停止推動該提案。反對方指出，COPA提案將大幅改變現行房地產交易制度，限制業主出售物業時的自主權，並擴大政府部門介入私人產權的能力。

反對者指出，雖然提案聲稱保護社區與可負擔住房，但實際上將對合法業主造成長時間交易延宕，並增加行政、經濟負擔與法律風險。與會者批評，即便提案設有豁免條款，實務上是否適用仍是未知。物業業主則表示對部分市議員推動相關提案感到失望，並憂心一旦立法完成，未來即便是將房產出售或轉讓給家人，也可能受限。

陳學理表示，民眾購買並持有房產卻可能因新法而無法自由出售給自己的子女，「令人難以想像，也難以接受」。他警告，相關提案可能帶來目前尚未完全顯現的結構性問題，甚至讓部分團體從業主的財產交易中獲利。多名與會人士亦認為，COPA系列提案將為建築物業主帶來長期壓力與不確定性。

該提案由市議員奈爾斯(Sandy Nurse)提出，獲得華社議員馬泰(Christopher Marte)、李榮恩(Linda Lee)、阿萊維斯(Alexa Avilés)、黃敏儀(Sandra Ung)、元在熙(Julie Won)等人支持。候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)也多次表達支持，並將長期推動相關倡議的組織「新經濟計畫」(New Economy Project)執行董事任命為過渡委員會成員。