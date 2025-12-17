黃敏儀發表區情咨文 聚焦長者服務、住房、公安

紐約市議員黃敏儀16日在法拉盛圖書館發表年度區情咨文，全面回顧過去一年在法拉盛第20選區推動的社區建設、公共服務與政策成果。(記者高雲兒／攝影)

紐約市議員黃敏儀16日在法拉盛 圖書館發表年度區情咨文，全面回顧過去一年在法拉盛第20選區推動的社區建設、公共服務與政策成果，內容涵蓋長者福利、公共安全、住房、教育、文化設施及小商戶支援等多個層面。她表示，面對人口持續成長與社區結構快速變化，市議會與地方政府必須更主動地將資源送到居民身邊，確保社區在發展的同時，不遺漏任何族群。

黃敏儀說，過去四年，她始終以「把服務送到居民生活圈內」為核心理念，確保社區每一個角落都能獲得實際支援。透過與市府部門及非營利機構合作，第20選區陸續推動多項具體計畫，並以多語言方式提供服務；同時針對法拉盛龐大且多元的長者人口，黃敏儀與多家醫療及社區組織合作，將免費健康服務直接帶入社區，包括心理健康講座、流感疫苗 接種活動，以及乙型肝炎篩檢計畫。

「法拉盛的未來不是自然發生的，而是我們一起打造的。」黃敏儀表示。(記者高雲兒／攝影)

在法律與生活支援方面，黃敏儀辦公室與紐約法律援助小組合作，透過流動法律服務車多次進入選區，在居民居住與活動的地點提供免費法律諮詢。她同時強調，小商戶與創業者是法拉盛經濟的重要支柱。自上任以來，她持續與皇后區商會合作，讓小商戶能定期在她的辦公室接觸「小商戶資源網絡」專家，獲得經營、法規與資金方面的協助。

在公共安全方面，黃敏儀回顧，2024年發生在凱辛娜公園附近的性侵案件，凸顯校園與公園周邊安全的迫切性。她隨後成功為109分局爭取超過50萬元經費，用於增設治安攝影機。截至目前，公園及學校周邊已新增多組鏡頭，有助於預防犯罪並協助警方破案。她指出，在警方與社區合作下，2025年選區整體犯罪率較疫情 期間高峰下降約11.5%。

盼以全面規畫住房取代零星開發

在基礎建設與公共空間方面，黃敏儀表示，過去一年成功爭取多筆市府資金，用於改善公園、運動場與文化設施，包括推動新YMCA建設、修復歷史建築法拉盛市政廳門廊，以及翻新多處運動場地，提升居民休憩與運動空間品質。

紐約市議員黃敏儀16日在法拉盛圖書館發表年度區情咨文，獲眾多民眾支持。(記者高雲兒／攝影)

談及未來，黃敏儀坦言，住房仍是法拉盛最嚴峻的挑戰之一。她指出，全市空置率持續偏低，不少家庭被迫共居或居住在不安全的地下室單位。她計畫於2026年向市府提出針對製造業區的整體重畫願景，希望以全面規畫取代零星開發，推動兼顧可負擔住房、公共設施與交通需求的長期方案，並特別關注長者可負擔住宅與支援型住房的建設。

「法拉盛的未來不是自然發生的，而是我們一起打造的。」黃敏儀表示，社區的發展不僅關乎建設與數字，更關乎居民能否安心生活、養育下一代並在此安享晚年。她說，未來將持續與居民、市府及社區夥伴攜手合作，確保法拉盛是一個讓人願意留下、成長並世代相傳的家園。