皇后區雷哥公園圖書分館動工 2028啟用

皇后區公共圖書館雷哥公園(Rego Park)分館近日破土動工，圖為效果圖。(取自圖書館設計方WEISS/MANFREDI)

皇后區 公共圖書館雷哥公園(Rego Park)分館近日破土動工，新館將取代位於63大道91-41號的老館，預計在2028年底開放，施工期間，自2026年1月8日起，皇后區公共圖書館將於每周四在工地現場設置流動圖書館。

雷哥公園分館長期以來一直是皇后區公共圖書館系統中最頻繁使用的分館之一，無論是借書、到館人次還是電腦使用量均名列前茅。三層樓的新館總面積達1萬8000平方呎，為現有建築兩倍還多，地下層屆時將設有多功能室及專門的青少年區，一樓則以成人閱讀與資源為主，二樓則專為兒童設計，包含兒童區與專屬活動空間。

皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)表示，自從老館50年前開放以來，雷哥公園已有了顯著的成長與變化。國會眾議員孟昭文 表示，作為常常使用當地圖書館的居民以及兩個孩子的母親，她深知圖書館在社區中扮演的關鍵角色，「所有社區都應該擁有現代化、資源更新的設施，尤其是像雷哥公園這樣使用率極高的分館」。

隨著老館拆除工程展開，皇后區公共圖書館將自2026年1月8日起，每周四上午10時至下午5時，在工地現場提供流動圖書館服務。鄰近的艾姆赫斯特、森林小丘及北森林公園(North Forest Park)分館則將照常營運。