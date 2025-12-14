世界日報健保論壇 助華社熟悉2026公共福利政策變化

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
本次論壇吸引近300名民眾與相關從業人員到場參與。(記者高雲兒╱攝影)
面對美國健保制度持續調整、2026年多項政策即將上路，「世界日報」13日在法拉盛喜來登酒店舉辦「2026健保論壇」，邀集政府單位、保險業者與醫療機構代表，向華人社區提供第一手健保與公共福利資訊，協助民眾提前了解未來制度變化，為個人與家庭做好規畫。

本次論壇由「世界日報」主辦，匯聚紐約州健保市場(NY State of Health)、聯合健康保險(UnitedHealthcare)等單位，吸引近300名民眾與相關從業人員到場參與。

「世界日報」社長張宗智表示，健保論壇是年度固定舉辦的社區服務活動，感謝紐約州健保市場與聯合健康保險的支持，讓活動順利舉行。他表示，論壇匯集多位專家，為民眾提供最新的健保政策、公共福利與住房資源資訊，同時提醒相關制度變化快速，民眾應持續更新並查證訊息。

市議員黃敏儀亦到場支持活動，鼓勵民眾多加參與此類資訊型社區活動，從而能避免因資訊不足而錯失重要資源。紐約華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任鄭石亦到場表示，中心平日接觸到的長者中，對健保與福利制度感到困惑者不在少數，這類資訊型活動正好回應了長者實際需求。

論壇中，州健保市場華裔代表陳敏敏介紹了2026年健保開放註冊重點與各類醫療保險選項，並說明官方健保平台的申請流程與注意事項。她指出，隨著政策調整，民眾應提早了解自身資格與可選方案，以免錯過申請時程。

華策會及福壽老人中心代表專員李凱瑟琳(Catherine Lee)，則向民眾說明多項與生活息息相關的公共福利與住房資源，包括糧食券、能源補助(HEAP)、公共住房(NYCHA)與長者租金凍結計畫(SCRIE)，協助社區居民更全面掌握可運用的社會支持。

聯合健康保險方面，亞裔市場部經理陳紹南(Sunny Chan)從宏觀角度解析2026年紅藍卡政策的方向性調整，說明相關變化可能對保險產品設計與長者選擇帶來的影響；社會計畫銷售經理趙黛絲(Daisy Chiu)則進一步說明白卡與基本計畫(Essential Plan)的最新涵蓋群體與申請門檻，讓第一線服務社區的機構與民眾更清楚自身定位與選擇空間。紐約長老會皇后醫院註冊臨床營養師壽嘉璐，則分享實用的健康飲食建議，鼓勵民眾從日常飲食著手，建立可長期維持的健康習慣。

活動現場同時設有多個攤位，由紐約州健保市場、聯合健康保險、必達白安事務所、紐約人壽、余仁生、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、阿茲海默症關愛服務及法拉盛快捷急診中心等單位提供諮詢與服務，並安排免費BMI體脂檢測、血壓測量及基本健康篩檢。

