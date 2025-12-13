法拉盛商改區募玩具送暖 送逾千件

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
活動現場展示由社區與企業捐贈、準備分送給孩童的各式玩具與禮品。(記者戴慈慧╱攝影)
法拉盛市商業改進區(Flushing BID)12日在天廣(Tangram)商場中庭舉辦「2025年玩具募捐活動」，為社區弱勢兒童送上節日禮物，現場氣氛溫馨，吸引不少家庭與社區人士到場參與。

活動現場充滿歡笑聲，小朋友們排隊向工作人員說出自己想要的禮物，工作人員則從裝滿玩具的袋子中為孩子挑選，有小妹妹指名想要絨毛娃娃，抱在懷裡愛不釋手；也有工作人員原本遞上芭比娃娃給一名小男孩，卻被男孩搖頭拒絕，最後換成一顆橄欖球玩具。拿到禮物的家庭臉上洋溢笑容，不少家長剛領完玩具，便立刻詢問工作人員該到哪裡排隊，和聖誕老人合影留念，現場洋溢濃濃節日氣氛。

該玩具募捐活動自2017年起舉辦至今，已累計募得超過8萬元，服務超過7000名兒童，受惠對象包括社區團體及學前教育機構。

今年活動在多家贊助商支持下，共購買超過1150件玩具，其中約130件玩具在活動現場發送給民眾，採先到先得方式，現場並提供點心招待，以及免費與聖誕老人合影的機會。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，商改區一年來與多個社區夥伴合作，推動改善法拉盛市中心生活品質與商業環境的計畫，而年度玩具募捐活動始終是最令人期待的一刻，因為能親眼看到孩子們收到禮物時的笑容。他也感謝商改區董事會、社區夥伴與贊助單位長期支持，讓活動一年比一年更大。

法拉盛商改區共同主席李德怡(Tina Lee)則指出，玩具募捐是商改區一年中最具意義的活動之一，希望透過實際行動，為孩子與家庭帶來溫暖與歡樂。

當日也有多位民選官員與社區代表到場支持，包括市議員黃敏儀(Sandra Ung)、州參議員劉醇逸(John Liu)辦公室代表、國會眾議員孟昭文(Grace Meng)辦公室代表、華人策劃協會(CPC)、勵馨基金會(Garden of Hope)、大都會公園代表、法拉盛YMCA、雲頂世界等一同參與活動，向孩童與家庭送上節日祝福。

孩童在現場席地而坐，等待玩具發放。(記者戴慈慧╱攝影)
小朋友在法拉盛商改區玩具募捐活動現場，挑選自己喜歡的禮物。(記者戴慈慧╱攝影)
法拉盛商改區共同主席李德怡與執行主任余鈿崧出席活動，向社區送上節日祝福。(記者戴...
多位小朋友在活動現場與聖誕老人合影留念。(記者戴慈慧╱攝影)
法拉盛商改區年度玩具募捐活動舉行大合照，社區代表、志工與孩童一同入鏡。(記者戴慈...
參與活動的學齡前孩童排隊等候領取禮物。(記者戴慈慧╱攝影)
一家人領取玩具後合影留念，小朋友開心拿著剛收到的禮物。(記者戴慈慧╱攝影)
