皇后區阿斯托里亞31街自行車道停工 部分居民上街抗議

皇后區阿斯托里亞(Astoria)31街的自行車道爭議持續延燒。先前法院才剛裁定停工，近日支持者又走上街頭要求重新啟動工程。圖為自行車道示意圖。(取自DOT官網)

皇后區 阿斯托里亞(Astoria)31街的自行車道爭議持續延燒。這項原本旨在提升道路安全的工程，先是因部分居民、商家與學校抗議而被法院裁定停工、甚至命令拆除；如今另一批居民與騎士又走上街頭，要求市府上訴並重新啟動工程，形成「反對者喊拆、支持者喊復工 」的激烈對立。

根據法院裁定，原本由市府交通局(DOT)規劃的新自行車道，位於皇后區阿斯托里亞31街夾36大道至Newtown Avenue之間的一段，必須恢復原貌，因為裁定認為DOT在施工前未完全遵守相關程序。法院指出，DOT未經充分審查、也未完成必須的安全、消防與殘障無障礙評估，程序有瑕疵。

支持自行車道的一方，包括地方議員卡班(Tiffany Cabán)及交通騎乘倡議組織，對此裁定不滿。他們於10日晚上舉行夜間騎行與靜坐(die-in)活動，呼籲市府 立即提出上訴並恢復計畫。卡班表示：「如果能拯救生命，就值得努力」，她認為有充足資料顯示有保護的單車道能有效降低交通傷亡。

倡議者指出，過去2019–2024年間，31街這段路段曾發生超過190起交通事故，其中包括多起嚴重傷亡。DOT當初標為皇后區「最危險路段之一」，才提出重畫街道、設置自行車道和安全設施。

不過，包括沿街商家與附近學校的反對者表示街道太狹窄、加上地鐵 高架路線橋柱占據空間，主張若強行縮減車道，卡車與救護車恐難停靠與通行。此外，他們批評DOT「先施工、後溝通」，忽略商家營運與急救通道安全。法院正是根據這類程序與安全疑慮，裁定拆除。

目前這條自行車道計畫是否能「復工」尚無定論。支持者正試圖透過法律上訴與政治壓力重新啟動。但反對者與部分社區居民可能繼續反對，使這起爭議能否平息仍充滿變數。