快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

紐約州勞工廳示警：招聘詐騙三部曲 求職者警惕

記者許君達／紐約報導
詐騙防不勝防，紐約州勞工廳發布消息，提示求職者仔細甄別主動找上門的招聘訊息，以免上當。(美聯社)
詐騙防不勝防，紐約州勞工廳發布消息，提示求職者仔細甄別主動找上門的招聘訊息，以免上當。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)公布的報告顯示，2024年美國人因詐騙而損失的資金總額超過166億元，比上年增加25%。而在國際犯罪集團的參與下，詐騙手段日益多樣且更具迷惑性，而針對不同人群製造的騙局也讓人防不勝防。紐約州勞工廳(NYSDOL)日前發布信息，提示求職者警惕以招聘為名的騙局。

勞工廳首先提示求職者要對自動找上門的招聘短訊或電郵予以甄別，因為求職者留在招聘平台的聯繫方式通常是公開的，合法用人單位有時也會通過公開渠道主動搜索潛在招聘對象，但騙子同樣也會利用這些渠道尋找潛在受害者。因此，合理甄別至關重要。

勞工廳列舉了部分可疑的招聘行為。首先，承諾待遇過於優渥、遠高於整個行業和相似職位平均水準的招聘信息，通常是騙子投出的誘餌。如果收到這樣的消息，求職者最好先自行查詢用人單位的基本背景信息，比如公司名稱、官網內容、主營業務以及網路評價等，如果「招聘者」提供的公司信息不明且職位描述含糊不清，通常就值得高度懷疑。

如果第一步甄別未能發現破綻，求職者在進入下一步的溝通環節後，同樣有機會進行甄別。通常情況下，正規公司的人資部門會使用帶有公司域名的公務電郵與求職者聯絡，如果求職者發現「招聘者」的地址是私人電郵、外國電話號碼，或其他不合常理的聯繫方式，或訊息內容文體不正式、充滿語病或拼寫錯誤，即需要拉響警報。此外，正規公司的遠程面試通常會使用視訊會議或電話通話，如果「招聘人員」要求使用一些帶有加密功能的即時通訊軟體進行面試或溝通，亦需警惕。

待到「收網」階段，詐騙者通常會以「考核通過」為由，開始提出他們的核心要求。比如，要求求職者支付各種費用，比如培訓費、設備費等，或在還未到職前就索取社安號、銀行帳戶等敏感個人資料。而在求職者對此表現出疑慮後，騙子還有可能施壓、要求立即回覆或倉促決策，讓即將上鉤的受害者無暇多顧。如果遇到這些要求，求職者須深思熟慮、或向專業機構求助，切勿匆忙做出決定。

