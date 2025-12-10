莊文怡辦公室 號召社區贈千名兒童玩具

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
社區兒童在市議員莊文怡辦公室領取玩具。(記者胡聲橋╱攝影)
社區兒童在市議員莊文怡辦公室領取玩具。(記者胡聲橋╱攝影)

市議員莊文怡在50多個社區組織的支持下，於7日在位於布碌崙(布魯克林)班森賀的選區辦公室舉辦「千名兒童千件玩具」活動，讓孩子們免費挑選自己心儀的玩具，過一個歡樂的年末假日。

7日上午，位於20大道6514號的莊文怡選區辦公室的門前早早就有眾多家長帶孩子排起了長隊，領取各式各樣的玩具。除了為孩子免費贈送禮物，莊文怡辦公室還安排了兒童與聖誕老人互動的環節，來自中亞國家的移民兒童表演了多個舞蹈；他們甚至請來了一輛裝載著實驗室設備的車輛，現場幫助孩子用顯微鏡觀察微生物；還有一些社區組織還擺攤為社區介紹實用信息。這次活動封街舉行，讓活動主辦方和居民都能有一個更寬敞的空間。

按照莊文怡辦公室事先的計畫，這次活動不局限於自己的選區，也不限於布碌崙，而是全市五大區的兒童都可以前來領取禮物。「當我看到來自皇后區的家庭登記領取玩具，我知道我做了正確的事情。現在工薪家庭勉強養家糊口，居民對食物分發和辦公室免費服務的需求都比以前要高」，莊文怡表示，在年末假日季到來之際為有需要的家庭送上兒童玩具，這是讓工薪家庭高興的事情。

市議員莊文怡辦公室為社區兒童派發一千多件玩具。(莊文怡辦公室提供)
市議員莊文怡辦公室為社區兒童派發一千多件玩具。(莊文怡辦公室提供)

「我是兩個孩子的母親，我知道年末假日能給人帶來溫暖也非常昂貴」，莊文怡說，「每個孩子都應該有一件玩具作為禮物，相互照護是社區的責任，這正是我們在做的事情」。

莊文怡說，她非常感謝社區對這次活動的大力支持，共有50多個社區組織為這次活動做貢獻，有的出錢，有的捐助玩具，還有的組織義工到現場維持秩序。據辦公室工作人員介紹，這次活動事先有超過1000個家庭登記領取禮物，為了應對前來領禮物的人流，他們也準備了1000多份玩具。

繁榮布碌崙協會會長黃啟旺、班森賀華人社區服務中心負責人羅添福、布碌崙華人聯合會會長鄧賢銘、海灣大道華商會會長李志波、湛江華僑聯合總會會長黃益榮等參加了這次活動。

社區兒童在市議員莊文怡辦公室領取玩具。(記者胡聲橋╱攝影)
社區兒童在市議員莊文怡辦公室領取玩具。(記者胡聲橋╱攝影)

