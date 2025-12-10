紐約生存手冊／擅自砍公有樹 最高罰萬元 還可能負刑責
據NBC News近日報導，皇后區一處臨水住宅區疑似出現居民私自鋸伐公有樹木，只為換得更開闊的水岸視野的情形。紐約市公園局提醒，只要種植在街道兩側、公園、沿岸公共綠地或任何市府管理土地上的樹木，都屬於「市樹」(City Tree)，是市府財產，即使長在住家門前，遮擋採光或視線，也不等同私人所有。
擅自砍樹會面臨什麼後果？
居民不得自行修剪或砍除，更不能找園藝公司或承包商「悄悄處理」，無論是在白天還是夜間，凡未取得許可，一律屬違法行為，受委託施工的工人同樣可能遭處罰。
非法砍伐或損害市樹的處分不僅限於罰款，視情節輕重，還可能包括刑事責任。除了補種費用外，若造成公共安全風險，例如樹木倒塌或影響沿岸穩定，相關責任人可能承擔更嚴重後果。
依照紐約市行政法與公園局規定，未經許可砍伐或損害公園樹、街樹，原則上都屬輕罪，基本層級的違規最高可處約1000元罰款，並可能面臨最長90天監禁。
若情節較重，例如移除整棵樹或造成重大損害，則會被視為嚴重違反，最高刑事罰款可達1.5萬元，監禁最長一年。另外還可能被裁處每棵樹最高1萬元不等的民事罰鍰，由相關機關個案認定。
若樹木影響住家該怎麼辦？
若居民認為市樹造成安全疑慮，例如枯死、傾斜、枝幹有掉落風險，或樹根破壞人行道，正確做法是透過311提交樹木服務申請，由公園局派員現場評估後再決定是否修剪。
若發現可疑砍樹行為，民眾也可向311通報，提供地點與時間，並避免與對方直接衝突。
市府建議，若居民認為市樹影響視線、採光、排水或出入，應先提出檢查申請，由公園局評估後安排修剪或移除；若樹根造成地面隆起，可申請人行道維修計畫，由市府統一處理。公園局提醒，私自處理不僅違法，也可能造成意外，例如樹木失衡、掉落或傷人。
