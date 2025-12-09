孟昭文辦聽證會 各大學、研究機構談STEM研究經費被砍影響

國會眾議員孟昭文8日在皇后學院主持聽證會，多位來自紐約知名大學及研究機構代表出席。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

聯邦政府對STEM研究經費的削減，引發高等教育與研究機構廣泛憂慮。國會眾議員孟昭文 8日在皇后學院主持聽證會，來自紐約多所知名大學及研究機構的代表表示，STEM經費削減將使得關鍵的科學基礎研究難以展開，留學生及國際頂尖人才流失，同時人才的培養管道也受阻。

作為聯邦眾院撥款委員會下屬「商務、司法、科學及相關機構小組委員會」(CJS)的民主黨首席議員，孟昭文負責審議國家科學基金會(NSF)、美國太空總署(NASA)等聯邦機構預算，也參與美國國立衛生研究院(NIH)預算制定。NSF長期資助全國大學約四分之一的基礎研究經費，NIH則是全球最大的生物醫學與行為科學研究公共資助機構。

孟昭文指出，川普政府過去一年試圖大幅削減相關研究經費，甚至以「違法手段」，或規避或違反國會制定的法律。因此她邀請各科研及教育機構代表，分享這些政策在紐約造成的實質衝擊，以及各機構面臨的困境及需求。

哥倫比亞大學研究副校長兼電腦科學教授周以真(Jeannette Wing)表示，哥大 每年獲得10億多元聯邦資助，主要來自NIH與NSF。若資金被砍，哥大絕無可能實現科研突破，也推動不了社區教育的科學普及工作。哥大的人工智慧(AI)研究中心便是NSF資助，做AI與神經科學的最新交叉研究，也計畫用AI更好地研究人腦。她的同事參與、醫學領域的CAR-T細胞治療研究也是受益於聯邦資助的另一案例，該研究用於治療特定癌症 。

曾在NSF任職的周以真說，NSF的一大貢獻就是資助科學與工程的基礎研究，但研究的成果及影響可能在多年以後才能顯現。

癌症專科醫院紀念史隆·凱特琳癌症研究中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)副主任路易斯(Dr. Jason Lewis)表示，一位來自中國且極具天賦的年輕科學家，原本獲得了美國一家研究機構聘任，但因資金限制，其獨立實驗室職位被取消，她不得不返回中國。許多曾投入大量時間與資金培養的優秀科學家最終都離開美國，回歸母國，最終將導致美國科研界出現明顯的世代斷層。

紐約大學高級副教務長迪諾(Nancy Danaeu)表示，在紐大校園，大學生、研究生及博士都高度焦慮，不確定自己是否能獲得所需的五年或三年資金支持。此外，國際學生由於簽證流程等原因，也不得不留在本國。此外，紐大在上海及阿布扎比都設有校區，科研遍及全球104個國家，聯邦資金對留學生及其國際研究網路都至關重要。聯邦資金也同時支持校園創業與科技轉化，促進經濟發展。

聽證會中，紐約科學館(New York Hall of Science)、無畏號航天博物館(Intrepid Museum)等代表還指出，聯邦資金不僅支持高等教育，也支撐了面向K–12青少年和社區的STEM外展項目。這些項目涵蓋學校課程、暑期實習、科學節及家庭教育計畫，是培養未來科學家和工程師的重要基礎。經費削減直接影響到青少年對科學的早期接觸與興趣培養，進一步斷裂了完整的人才培養管道。

皇后區社區學院及康乃爾大學等代表則指出，聯邦經費是美國科研生態系統的重要「連接組織」，支撐從基礎研究到產業應用、從青少年教育到博士後研究的整條人才鏈。削減經費不僅削弱創新能力，也可能讓美國在全球競爭中逐漸失去優勢。