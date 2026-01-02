紐約象棋總會「車輪戰」友誼賽 社區棋手紛切磋

紐約象棋總會近日在法拉盛會所舉辦「車輪戰」友誼賽。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約象棋總會近日在皇后區法拉盛 會所舉辦「車輪戰」友誼賽，吸引諸多象棋愛好者前來參加與觀戰。主辦方表示，希望透過活動提供切磋平台，吸引更多不同年齡層、不同背景的棋手加入，共同推廣華人 傳統文化。

象棋總會會長李明東表示，總會每周日午後1時至6時定期開放，長期為會員提供對弈、研討與交流空間。此次車輪戰屬會內活動，由多位水平突出的棋手輪流上陣，一對多對弈，讓會員在輕鬆環境中提升實力。

根據總會介紹，當天比賽採每方20分鐘、配以加秒制度，讓新手與高手都能在公平節奏下體驗象棋對弈的樂趣。本次車輪戰參與者實力堅強，其中包括今年9月在世界象棋錦標賽中取得佳績的棋手李銘堅以及長期擔任紐約北美象棋會總教練的牟海勤。最終，牟海勤以四勝二和作收。

值得一提的是，總會近年吸引不少年輕棋手加入，年僅15歲的會員林晨備受矚目，她國內科班出身，棋力突出、進步迅速，是該會最年輕的高水平棋手之一。會長表示，女性棋手的加入也為總會增添新氣象，有助擴展會員年齡層與多元性。

象棋總會會員背景多元，包括留學生、高級知識分子、教授與數學家等，靠著會員口耳相傳，社群持續擴大。會長指出，總會在活動中嚴格維持良好風氣，不允許賭博、抽菸等行為，致力於為象棋愛好者提供健康、純粹的文化交流環境。